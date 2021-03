Si quelques résistants… Coronavirus et servitude volontaire – par Nicolas BONNAL. Recueil achetable sur Amazon.fr (4euros, prix coûtant) ou téléchargeable gratuitement (suivre le lien). « Pour apprendre à être libres, il faut savoir que nous sommes prisonniers. »

Ces textes ont deux origines et un seul but, la lutte contre la dictature mondiale qui s’instaure.

Les premiers ont été écrits durant cette crise qui permet à un nouveau monde cauchemardesque d’émerger, un monde fait de tyrannie, de contrôle et de pénurie.

Les autres ont été écrits au cours de la décennie 2010, quand il est devenu patent que les élites menaient contre les peuples, surtout, occidentaux, une guerre insistante et tenace.

Certains prévoient un futur trop horrible, d’autres se montrent plus optimistes, expliquant que tout cela ne marchera pas.

Nous n’en sommes pas.

Nous n’en sommes pas car nous ne sommes plus de ceux qui croient aux victimes.

Les victimes sont volontaires, veules, lâches, aveugles, irresponsables, couardes et serviles; nous l’avons déjà dit il y a dix ans quand nous avons publié notre Lettre ouverte à la vieille race blanche aux éditions Michel de Maule.

Les résistants sont peu nombreux, très peu nombreux, en dépit des hallucinations qui leur viennent du web, filet à enfermer les gens et à fluidifier et tempérer la contestation (cf. notre livre sur internet, traduit en plusieurs langues, et réédité en 2018 chez Avatar).

Et c’est pourquoi nous avons ajouté des textes plus anciens, publiés et lus parfois par de nombreux cyber-lecteurs et qui tournent autour du camp de concentration électronique et de la servitude volontaire de nos contemporains et des humains en général.

Car pourquoi être optimiste et pourquoi refuser de voir que le monde moderne démocratique et technophile est cette crèche dont a parlé Chesterton il y a un siècle déjà, et où les citoyens deviennent des enfants? La Boétie remarqua que la grande et belle cité grecque si estimée de nos modernes états païens ne vaut pas la peine de notre libérale admiration.

Bernanos n’a cessé de souligner le déclin de notre instinct de liberté dans notre monde moderne et déchristianisé.

Il comparait nos émeutes médiévales à notre gentille soumission durant les guerres mondiales de notre infatigable république, aujourd’hui si sourcilleuse sur notre santé.

Et ce n’est pas un hasard si notre déchristianisation maintenant complète accompagne la montée de la tyrannie des prêtres néo-platoniciens du numérique.

La petite sœur espérance est morte et la peur de Lovecraft domine.

Le pessimisme est d’autant plus justifié que l’on n’a vu aucune résistance de la part des partis politiques et des autorités religieuses toujours plus nulles et sous contrôle, notamment l’Église catholique qui festoie avec les puissants et avec nos geôliers.

On ne reniera pas notre anticléricalisme (voyez nos textes sur Bloy ou Bernanos) ni notre misanthropie: que le lecteur en soit donc averti et qu’il lise aussi Giorgio Agamben qui explique si bien en quoi l’Eglise dite romaine a aujourd’hui baissé les bras complètement.

Un homme de Dieu comme le rabbin Amnon Itshak que nous avons si souvent cité sur notre blog montre une âme de feu: Dieu interviendra pour empêcher les troupes de Pharaon de tout ravager.

On verra, car si Dieu intervint c’est parce qu’il y avait aussi un Moïse pour conduire le peuple.

Certes tout ne se fait pas en un jour, notamment une dictature numérique (encore que…); les plus rebelles peuvent chercher un endroit écarté où d’être homme d’honneur on ait la liberté, comme dit Molière dans son Misanthrope.

Il se peut que le système s’acharne sur les troupeaux moins rebelles et les vierges folles dans un premier temps.

On peut rappeler aux apocalyptiques que le système s’acharne surtout sur sa Babylone, sur sa grande ville, sur ses consommateurs et citoyens abrutis, sur ses touristes et voyageurs, sur ses boursicoteurs et consommateurs, sur ses clients de restaurants et de supermarchés woke.

Cela donnerait presque raison au rabbin: Dieu nous éprouve dans cette épreuve épouvantable pour nous ramener à lui (la fameuse teshouva).

Ce cirque n’aura qu’un temps.

La destruction créatrice est surtout destructrice.

Ce monde est dangereux, dirigé par des sociopathes (Lucien Cerise) et ne va nulle part.

Le destin du spectacle, a dit notre seul grand esprit et styliste moderne, Guy Debord donc, n’est pas de finir en despotisme éclairé.

Et ce qui nous attend c’est la barbarie et le chaos tempérés par la matraque et la cyber-police.

Si quelques résistants.

TABLE DES MATIERES

Augustin Cochin et le piratage mental des Français depuis 1789…………6

Contre leur rage de détruire : pouvons-nous encore nous défendre ?…..12

Davos et la dictature globale des manipulateurs de symboles …………….18

Déclin impérial et triomphe matriciel ………………………………………………..21

Baudrillard et la troisième guerre mentale…………………………………………24

Comment l’État moderne a détruit notre civilisation…………………………….27

Dame Gretaet la chasse au petit blanc……………………………………………..31

Ernst Jünger et le syndrome du Titanic……………………………………………..36

Frithjof Schuon et la liquidation chrétienne………………………………………..40

La route de la servitude (de La Boétie au micron)………………………………42

Les 4 dernières vérités de Michel Serres…………………………………………..51

Merkel et la pathologie des élites mondialistes…………………………………..54

Michéa, Mitterrandet la destruction du peuple français………………………..56

Paul Virilio et l’ère de ladissuasion globale…………………………………………58

René Guénon et notre civilisation hallucinatoire………………………………….64

Snowden et le contrôle électronique du parc humain…………………………..69

Géopolitique du Coronavirus X –Entretien avec Nicolas Bonnal …………..73

Guy Debord et le triomphe des masques et de la passivité ………………….79

Observations sur le devenir eunuque de la tyrannie en occident……………83

Zinoviev et le grand avènement de la démocratie totalitaire………………….87

Le virus et la thérapie de choc appliquée au peuple…………………………….92

Hommes de Davos et élites hostiles : le point par Samuel Huntington……98

2020 et le grand dressage maçonnique et planétaire…………………………..104

Dostoïevski et le virus de la servitude mondialiste……………………………….108

Masques: le sermon du prêtre digne de ce nom………………………………….113

