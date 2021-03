Mein Donald is back. On croyait avoir tout perdu, fors l’honneur, mais ce n’est pas fini : Twitter 192 millions d’abonnés et Trump 88 millions à lui tout seul ? Oh oui ça peut être intéressant ! Enfin un réseau, pour nous ! Veni vidi twitti mein Donald !

Tacite d’abord :

« 6. Le monde entier est leur proie. Ces Romains, qui veulent tout, ne trouvent plus de terre à ruiner. Alors, c’est la mer qu’ils fouillent ! Riche, leur ennemi déchaîne leur cupidité, pauvre, il subit leur tyrannie. L’Orient, pas plus que l’Occident, n’a calmé leurs appétits. Ils sont les seuls au monde qui convoitent avec la même passion les terres d’abondance et d’indigence. 7. Rafler, massacrer, saccager, c’est ce qu’ils appellent à tort asseoir leur pouvoir. Font-ils d’une terre un désert ? Ils diront qu’ils la pacifient. XXXI. 1. La nature a voulu que les enfants et les proches soient aux yeux de chacun les êtres les plus chers. Les conscriptions les arrachent pour en faire ailleurs des esclaves. Même si en temps de guerre, épouses et sœurs ont échappé aux appétits sexuels des envahisseurs, ceux-ci attentent à leur pudeur en invoquant l’amitié et les lois de l’hospitalité. »

Il revient et il n’est pas content !

Après s’être fait voler une victoire acquise lors de la 46e présidentielle américaine qui a commencé le 3 novembre 2020, et qui ne s’est jamais vraiment achevée, le 45e président des États-Unis, remplacé par le clown pédo-sénile Joe Biden, annonce son grand retour dans la bataille politique.

C’est son conseiller politique Jason Miller qui a balancé l’info sur Fox News, la télé qui avait pourtant trahi Trump pendant la polémique sur les votes truqués de Biden. La chaîne de droite s’était alignée sur ses consœurs libérales d’obédience gauchiste, et c’était le seul soutien de Trump dans les médias mainstream lourds.

« Je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux probablement dans deux ou trois mois avec sa propre plateforme »

Message reçu cinq sur cinq par l’agent mondialiste Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui avait fait acte de censure incroyable en bannissant Trump et ses 88 millions d’abonnés après l’occupation pacifique mais énergique du Capitole, le 6 janvier 2021.

Twitter, qui a gagné 222 millions de dollars lors du dernier trimestre, qui compte 192 millions d’utilisateurs (désormais en majorité gauchistes) et dont l’action a gagné 30 % depuis le 20 janvier, est donc un réseau social virtuellement mort depuis la prise de décision du punk à bonnet d’ado (alors qu’il fait chaud sur les hauteurs de China Beach, à San Francisco). La plateforme de Donald devrait lui rentrer dans le chou avec délectation.

Les médias sociaux se sont construits et ont construit leur succès viral sur la liberté d’expression ; aujourd’hui, vingt ans plus tard (on arrondit), elle n’est plus que du vent, un vent mauvais. La punition, dans ces cas-là, n’est qu’une question de temps.

