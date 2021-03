Au début de cette année, j’avais prédit publiquement que le dollar perdrait 20% de son pouvoir d’achat cette année civile. Cette prédiction s’est déjà réalisée , avec des prix qui montent en flèche sur tout, de la nourriture et du carburant au logement (bois, câblage électrique, etc.).

Le dollar a déjà perdu plus de 20% de son pouvoir d’achat cette année, et nous n’en sommes même pas encore au premier trimestre.

Au moment où la folie d’impression de l’argent Biden produira encore quelques billions de dollars en argent de sauvetage, le pouvoir d’achat réel du dollar pourrait perdre 30 à 40% de sa valeur avant la fin de cette année.

Vous assistez à la dernière phase d’éclatement désespérée qui marque la fin de l’empire américain . Lorsque la domination mondiale du dollar s’effondrera, l’empire américain sera terminé et la qualité de vie du peuple américain – que j’appelle en fait la «quantité de vie» – implosera. En effet, les pays du monde entier qui produisent des biens physiques ne vendront plus ces biens aux États-Unis en échange d’une monnaie fiduciaire sans valeur que la Fed a imprimée de rien.

Les pénuries horribles s’aggravent de jour en jour aux États-Unis, avec une pénurie de bois, de cuivre, de cultures vivrières, de carburant et même de micropuces. Les constructeurs automobiles ferment leurs lignes d’usine parce qu’ils ne peuvent pas obtenir les micropuces nécessaires, et avec le régime Biden payant des centaines de milliards de dollars aux gens pour rester à la maison et éviter de travailler, pourquoi quelqu’un voudrait-il de toute façon un travail faiblement rémunéré?

Le gouvernement a maintenant créé une situation de «tempête parfaite» où le manque de main-d’œuvre, la flambée de l’inflation des prix et l’effondrement des lignes d’approvisionnement vont conduire à un effondrement catastrophique. Appelez cela la «bombe de la dette» ou «l’effondrement du dollar» ou ce que vous voulez, mais c’est désormais incontournable. Et quand cela frappera, les villes américaines vont sombrer dans le chaos et la misère. Les villes-tentes deviendront la norme et l’anarchie prévaudra dans toutes les villes dirigées par les démocrates en Amérique.

Des actifs qui seront anéantis

L’effacement du dollar à venir effacera:

Tout ce qui est «économisé» en dollars, comme les comptes bancaires et les comptes chèques.

La plupart des actions et de nombreuses obligations libellées en dollars, y compris les bons du Trésor, les obligations municipales, etc.

La plupart des fonds de pension, y compris les pensions gouvernementales.

La bulle immobilière à l’échelle nationale cratère, mais ne s’effondre pas totalement puisque l’immobilier physique a toujours une valeur réelle dans le monde réel.

Il n’y a que quelques stratégies pour vous protéger d’un effacement total des actifs. En termes simples, vous devez déplacer vos actifs vers des éléments qui «gèlent» la valeur (ou «stockent» la valeur, si vous voulez). Ces choses ne sont pas des investissements spéculatifs, mais plutôt des réserves de valeur. Cela ne rapportera pas d’ argent, mais préservera la valeur. Comme nous l’avons vu précédemment, cette liste est assez courte:

Terrain (mais pas dans une ville bleue ou dans un état bleu).

Immobilier résidentiel (car tout le monde a besoin d’un logement), dans un état rouge ou un comté rouge.

Or et argent (car ils ne disparaissent jamais).

Armes à feu et munitions (dont la valeur semble monter en flèche).

Objets de collection physiques tels que des armes à feu historiques, des pièces de monnaie, des timbres, des œuvres d’art, etc.

Peut-être un peu de crypto pour la portabilité et l’utilisation d’urgence, mais ne pariez pas la ferme sur la crypto en raison de la volatilité extrême des prix.

