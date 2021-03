Les experts et les observateurs nous ont avertis que toute cette agitation artificielle sur le sexe des choses n’est qu’une partie du prélude à un « Grand Reset » dans lequel les gens du monde entier seront rassemblés en corrals de comportements ultra-régulés. Bien sûr, les bouvillons et les vaches sont plus faciles à bousculer que les taureaux, et la technologie permettant de transformer les taureaux en bouvillons – ou les hommes en eunuques – n’est pas si complexe ou nuancée. La question est de savoir si suffisamment d’hommes américains se soumettront à la castration, qu’elle soit chimique, financière, politique ou littérale. Peut-être pas.

Les pom-pom girls du Grand Reset sous-estiment lamentablement le facteur de désordre dans le système qu’elles ont tant envie d’hégémoniser. Le désordre est exactement ce que le système exprime, et en proportion directe avec la volonté des autorités d’exercer un contrôle tyrannique sur les populations. Non seulement les désordres vont s’aggraver, mais leurs effets vont devenir de plus en plus non linéaires, produisant des conséquences non voulues. Quelqu’un a-t-il remarqué que les programmes d’enseignement supérieur de l’Éveil psychopathique ont reflété le modèle économique en chute libre des collèges et des universités ? Plus ils se sont mis dans le pétrin avec le racket des prêts étudiants, plus l’université a été autorisée à agir de façon folle – jusqu’à demander l’extermination des blancs et l’annulation de la civilisation occidentale. Le modèle économique brisé et la pourriture intellectuelle vont faire tomber beaucoup de ces institutions, et plus vite que vous ne pourriez le croire. Et alors vous n’aurez plus de système d’éducation supérieure. Les gens obtiennent ce qu’ils méritent, pas ce qu’ils attendent.

C’était haletant, c’est sûr, mais à l’approche du printemps 2021, avec le système bancaire qui se désagrège et les marchés qui vacillent, avec l’expulsion de plus d’Américains de leurs quartiers d’habitation mais aussi de la classe moyenne, avec les conflits entre les États et le gouvernement fédéral, et avec les nouveaux combats de rue, les pillages et les meurtres dans les villes, ce ne sera plus aussi amusant. Il y aura beaucoup plus à s’inquiéter que du sexe des jouets.

Il n’y a aucune chance que tous les Américains soient rassemblés dans un corral de monnaie numérique sans cash qui équivaut à une castration financière. Nous sommes trop nombreux à apprécier la liberté de ne pas faire suivre chacune de nos transactions financières par Big Brother. Si le dollar s’effondre, le Texas et la Floride pourraient être amenés à émettre leur propre monnaie, et d’autres États pourraient suivre leur exemple – voire les suivre dans un réalignement politique épique indépendant du marais de Washington DC. Et beaucoup de citoyens de ce pays en ont assez de Google, de Facebook et du reste des monopoles technologiques qui s’immiscent dans la politique et bousculent tout le monde. Le temps est venu pour les chefs de ces groupes de commencer à s’inquiéter de leur propre liberté.

James Howard Kunstler

https://lesakerfrancophone.fr/la-fete-comme-si-cetait-1984