Publié le 23 mars 2021 par pgibertie

FOGIEL ASSUME LA CENSURE. LES SCIENTIFIQUES NON SOUMIS A BIG PHARMA NE SONT PLUS ET NE SERONT PAS INVITES SUR BFM . Chape de silence sur les accusations du Dr Maudrux à l’encontre de Costagliola et Yazdanpanha

Fogiel, nommé par la macronie patron de BFM est connu pour préquenter les restaurants nterdits.

Il n’y aura aucune exception pas même pour Raoult ou pour un prix Nobel , il n’y aura pas de débat sur le vaccin, Fogiel patron de bfm assume fièrement la désinformation . Le reste de la presse suit, à l’exception de Sud Radio , France Soir et Capital

Vous n’y trouverez donc pas les questions posées par la FDA sur les essais bidouillés d’Astra Zeneca aux Etats Unis. Rien sur le syndrome Roselyne : poussée de cas qui accompagne la vaccination et inquiète en Grande Bretagne et en Israël. Rien sur les mutations générés par les nouvelles molécules inefficaces de Big Pharma . Rien de sérieux sur l’ivermectine ou l’hydroxychloroquine . Rien sur le rôle de Costagliola dans le blocage de l’ivermectine…

Rien sur les questions que chacun peut se poser , les trois derniers décès que je viens d’apprendre concernent des personnes âgées toutes vaccinées …Bonne nuit les cobayes…

