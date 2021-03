Tableau de Laurence Guillon.

Texte de Laurence :

Derrière le saccage programmé du lac, il y a une puissante mafia et nous aurons du mal à le sauver de ses griffes. Je me désole de ne plus avoir assez d’énergie pour filer dans le nord, loin des vautours. Une dame m’a fait part de l’avis d’un monsieur important sur le président Poutine qui ne « peut pas grand chose sur ce qui se passe en province ».

Parallèlement, l’Europe se transforme en maison de fous, avec des populations tyrannisées et manipulées par des psychopathes mafieux. On a l’impression que la terre entière est en proie aux orques de Saroumane. Leur haine de la vie et de la beauté est insatiable. A Paris, les services municipaux ont scié une magnifique glycine centenaire qui décorait la devanture d’un restaurant de Monmartre. Partout, outre les populations muselées, affolées, hypnotisées, la création souffre des exactions de toutes sortes de malfaisants déchaînés, qui s’exercent sur les animaux sauvages ou domestiques, et sur les arbres ou les plantes. J’ai vu qu’une espèce d’oiseau en voie de disparition ne pouvait plus chanter, car il n’y a plus de transmission du chant depuis les représentants mâles experimentés vers les jeunes, c’est-à-dire que leur chant, comme notre folklore, ne reste vivant que s’il est transmis. Et nous avons beau pulluler, nous perdons tous nos chants, ce qui est certainement le signe inquiétant et sinistre que rien de bon ne nous attend.

