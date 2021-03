https://www.egaliteetreconciliation.fr/Florian-Philippot-epidemie-hors-de-controle-ou-volonte-de-domestiquer-les-Francais-63436.html

L’interdiction des rassemblements de plus de six personnes en extérieur provoque les réactions hostiles d’observateurs qui dénoncent une mesure liberticide. C’est notamment le cas du président des Patriotes Florian Philippot au micro de Sputnik. D’autres appellent au contraire à plus de restrictions face à une épidémie « hors de contrôle ».

C’est la dernière trouvaille gouvernementale pour freiner la propagation du Covid-19. Le ministère de l’Intérieur a annoncé que désormais, tous les rassemblements de plus de six personnes en extérieur seraient prohibés sous peine de verbalisation. L’interdiction est loin de se limiter aux 16 départements – qui pourraient bientôt être rejoints par le Rhône, l’Aube et la Nièvre – qui se sont vus appliquer des mesures de restrictions supplémentaires annoncées le 18 mars par le Premier ministre. Elle concerne tout le territoire.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1374754375873265674&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FFlorian-Philippot-epidemie-hors-de-controle-ou-volonte-de-domestiquer-les-Francais-63436.html&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

​Au micro de Sputnik, le président des Patriotes Florian Philippot dénonce une mesure « liberticide » :

« On est non seulement dans la fuite en avant mais avec des injonctions contradictoires en plus. L’exécutif encourage les Français à sortir mais les verbalise s’ils sont plus de six. »

L’ex-numéro 2 de Marine Le Pen fait ici référence à la solution privilégiée par les autorités pour les départements « reconfinés », un terme que le ministre de la Santé Olivier Véran et le Président Macron se refusent à employer. Contrairement au printemps dernier, qui avait vu la France subir une mise sous cloche stricte, ce « reconfinement » light permet aux gens de sortir sans attestation en journée, ce qu’ils ne se privent pas de faire. Les rues de Paris sont bondées comme à l’accoutumée et le changement est difficile à saisir.

Une mesure « bête et méchante »

Pour Florian Philippot, un tel contexte rend d’autant plus « incompréhensible » la décision des autorités d’interdire les rassemblements à plus de six en extérieur. Selon l’ex-numéro 2 du FN, « il est temps de mettre le holà à cette folie en sortant immédiatement et intégralement de la logique de restriction ». Il craint que dans le cas contraire, « cela soit sans fin ».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets une application « stricte » de cette règle – « pas plus de six personnes en extérieur, dans les parcs… » – dans les 16 départements particulièrement touchés par la pandémie, a précisé son entourage. À noter qu’elle ne s’applique pas pour les manifestations déclarées, de même que dans certains autres cas (familles nombreuses, sport en extérieur, etc.).

Avec l’arrivée des beaux jours et le passage à l’heure d’été qui interviendra le 28 mars, la mesure risque d’être compliquée à appliquer. À Paris par exemple, les parcs pourraient bien se retrouver pris d’assaut dès ce week-end.

Florian Philippot évoque quant à lui un problème supplémentaire avec cette mesure « bête et méchante » :

« C’est contreproductif. Que vont faire les gens qui souhaitaient se réunir à plus de six ? Eh bien ils vont le faire chez eux. Soyons nous aussi bêtes et méchants : si un groupe de dix personnes voit la police passer, qu’il se coupe en deux fois cinq pendant quelques minutes avant de se regrouper. » https://fr.sputniknews.com/interviews/202103251045399419-covid-19-une-epidemie-hors-de-controle-ou-une-volonte-de-domestiquer-les-francais-/