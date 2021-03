Je pense qu’il ne faut pas confondre la folie qui a envahi l’occident lors de cette épidémie (mais n’était elle pas déjà présente au sein de cette société moribonde qui ne survit qu’en se nourrissant de ses propres déchets) et les conséquences « normales » de l’utilisation d’une thérapeutique nouvelle pour laquelle il y a peu de recul. Bien évidemment il y a d’important enjeux financiers pour les firmes pharmaceutiques, mais pas plus que pour d’autres traitements ou molécules (exemple récent du remdesevir, mais en chimiothérapie on voit ça tout le temps). Et puis est-ce la faute de ces firmes si les états leurs ont abandonné ce domaine et s’ils ne veillent pas à lutter contre la corruption ? En commençant d’ailleurs par accorder les budgets nécessaires pour éviter de devoir aller les chercher auprès de ces firmes trop contentes de faire des obligés. Concernant les vaccins, et en particuliers ceux dit à ARN ou à ADN, on ne peut nier qu’il s’agit de nouvelle thérapeutique et qu’ils sont mis sur le marché après un recul de quelques mois et non de plusieurs années ce qui est normalement la règle. Mais attendre au moins 2 ou 3 ans (voire plutôt 5) reviendrait à y renoncer pour traiter la Covid. Alors certes cette maladie n’est pas Ebola (50% de décès) ni même le SARS (10%) mais avec 1-2% regarde dans quel état se sont retrouvés les systèmes sanitaires occidentaux en inadéquation avec les besoins d’une population vieillissante et un nombre de personnes « fragiles » en constante augmentation. Si on veut laisser faire l’évolution naturelle de cette maladie en attendant l’apparition d’une immunité collective efficace cela veut dire ne pas hospitaliser les plus de 75 ans advienne que pourra. Crois-tu que la population l’aurait accepté? Aujourd’hui pour ne pas entreprendre un traitement chimiothérapique chez un patient de 85ans avec un cancer évolué, il faut une réunion collégiale multidisciplinaire et une consultation d’oncogériatrie si tu ne veux pas avoir des problèmes avec la famille et te retrouver devant un juge! Les peuples ont quelque part les sociétés et les dirigeants qu’ils méritent nous en avions déjà fait le triste constat il y a 30ans! Alors je vais peut-être te choquer, mais j’ai bien peur que les « théories complotistes » soient hélas fausses. Mais s’il existait vraiment un état profond dont le dessein est de réduire la population mondiale et de « régler la conduite » de tous ces cons dont les choix égoïstes et lâches ont produit les résultats actuels, je ne vois pas pourquoi je devrais m’y opposer. Pas besoin d’aller imaginer qu’il y a des nanoparticules dans les vaccins pour contrôler les gens, ils le sont déjà et le plus souvent avec leur bénédiction! Pour ma part, je vais essayer d’apprendre à penser d’abord à moi pour les quelques années qu’il me restent. Bises mon vieil ami avec l’espoir de se revoir bientôt (peut-être grâce au passeport vaccinal…je plaisante)

