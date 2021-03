« qui connaît le calendrier du Grand Reset, qui envisage une «interruption d’approvisionnement» plus ou moins ce mois-ci; il sait donc, ou devrait savoir, que tout ce qui nous arrive est une destruction contrôlée de l’économie occidentale, mise en œuvre entièrement par des milliardaires occidentaux…Faire de la Chine l’ennemi aussi de l’Europe est la stratégie de guerre explicite de l’administration Biden; pas du tout caché, mais proclamé au sommet d’Anchorage; pratiquement tous les articles ou services télévisés de ces dernières semaines sont de la propagande anti-chinoise provenant des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Eh bien: notre lecteur boit de la propagande comme un enfant, il se sent déjà abîmé « par la Chine », il a choisi son camp, la guerre, la guerre, la guerre à Pékin.

Selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW), 98% des porte-conteneurs traversent le canal de Suez lorsqu’ils se déplacent entre l’Allemagne et la Chine. La République populaire est le partenaire commercial le plus important de l’Allemagne depuis des années, avec un volume commun de plus de 212 milliards d’euros l’année dernière. Environ 8 à 9% de toutes les importations et exportations de produits allemands transitent par le canal de Suez.

La congestion des navires causée par le blocus du canal de Suez coûte cher à l’économie allemande. L’industrie chimique et les ingénieurs en mécanique mettent en garde contre une perturbation des chaînes d’approvisionnement, déjà sous la pression de la pandémie corona. Même si le porte-conteneurs «Ever Green», bloqué mardi, flotte bientôt à nouveau et que l’importante voie navigable redevient navigable, les logisticiens s’attendent à des semaines de problèmes dans les ports allemands. Les affaires avec le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne, la Chine, seront probablement particulièrement affectées. Cette augmentation avait considérablement augmenté récemment et avait aidé l’industrie tributaire des exportations à sortir de la récession de la couronne. Mais la plupart des livraisons se font par le canal de Suez.

