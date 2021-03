En expliquant à quoi ressemblera le document validé par les 27 États de l’Union européenne, Thierry Breton a évoqué des versions numérique et papier.

« Dessus, il y a un QR code, l’État qui est le vôtre, si vous êtes immunisé ou non en ayant eu le vaccin. On y trouvera votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, le fait que vous ayez été vacciné ou non, le type de vaccin, si vous avez été porteur de la maladie », a détaillé le commissaire européen.

Si beaucoup craignent que ce passeport vaccinal, ou la vaccination elle-même, devienne obligatoire, M.Breton a tranché :

« C’est important que ce [certificat sanitaire] ne soit pas obligatoire », a-t-il tenu à souligner, tout en indiquant qu’il ne fallait « absolument pas » rendre la vaccination obligatoire.

« Pour ceux qui n’auront eu ni le vaccin, ni la maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, on trouvera l’état de votre test PCR », a ainsi expliqué le commissaire européen.

Tandis que le certificat sanitaire prend en compte les quatre vaccins contre le Covid-19 autorisés dans l’UE (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford et Johnson & Johnson), « les États membres peuvent décider d’accepter également d’autres vaccins », selon le communiqué de la Commission européenne.

https://fr.sputniknews.com/europe/202103281045410188-le-certificat-sanitaire-valide-par-les-27-etats-de-lue-presente–image/

L’infâme #passeportSanitaire montre la formidable cohérence du combat pour la Liberté : quand on se bat contre les covidistes, on se bat aussi pour le Frexit ! Forcément !

Unité d’action, de combat, de résistance et demain de victoire ! pic.twitter.com/VmOLaexk97 — Florian Philippot (@f_philippot) March 28, 2021

https://www.dedefensa.org/article/cochin-et-la-reprogrammation-des-francais

https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/twitter-indignado-brutal-paliza-policias-11620645