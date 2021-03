Ce qu’il y a de grand dans l’homme, c’est qu’il est un pont et non un but : ce que l’on peut aimer en l’homme, c’est qu’il est un passage et un déclin…L’homme est quelque chose qui doit être surmonté (Ainsi blaguait Zarathoustra)…

C’est là aussi que j’ai ramassé sur ma route le mot de

« Surhomme » et cette doctrine : l’homme est quelque chose qui

doit être surmonté, – l’homme est un pont et non un but : se

disant bienheureux de son midi et de son soir, une voie vers de

nouvelles aurores : – la parole de Zarathoustra sur le grand Midi

et tout ce que j’ai suspendu au-dessus des hommes, semblable

à un second couchant de pourpre.

Cliquer pour accéder à nietzsche_zarathoustra.pdf

« Que quelqu’un soit tombé amoureux de toute cette chicanerie plandémique montre à quel point la société est devenue stupide »

https://www.naturalnews.com/2021-03-30-if-lockdowns-masks-work-florida-texas-dead.html