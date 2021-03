A Lyon, des fêtards bravent les consignes sanitaires

Le ras-le-bol se généralise, entraînant des manifestations plutôt politiques (on pense aux rassemblements hebdomadaires de Florian Philippot, par exemple) ou plutôt festives comme celle qui s’est déroulée à Lyon, sur les quais de la Saône, ce mardi 30 mars 2021.

La fête a débuté vers 18h45, bravant le couvre-feu, les participants apparaissant sans masques et faisant fi des gestes barrières, bouteilles d’alcool à la main et sonos portatives en bandoulière.

Et ça continue… La police de l'autre côté de la Saône

La préfecture n’a pas apprécié, annonçant une saisine du procureur dans le cadre de l’article 40 du Code pénal et tweetant : « Rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l’ordre de ne pas intervenir ». Et ajoutant : « L’exploitation de la vidéosurveillance est en cours pour retrouver les organisateurs ».

Craignant probablement une « Steve » (du prénom du teufeur mort noyé dans la Loire après le mouvement de foule qui suivit l’intervention policière lors de la fête de la musique 2019), le préfet a préféré ne pas intervenir :

Rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu'aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir.

La préfecture dénonce un rassemblement « irresponsable et inacceptable » et rappelle que les participants sont en infraction à au moins trois titres : violation du couvre-feu, rassemblement à plus de six personnes et consommation d’alcool sur la voie publique. Il n’est pas exclu que les images de vidéosurveillance soient utilisées pour retrouver les fêtards et les verbaliser.

C’est dans cette ambiance de flicage et d’extinction progressive des libertés individuelles, au nom d’un coronavirus à la létalité fantasmée, transformée en Ebola occidental par le tam-tam médiatique, que quelques centaines de fêtards ont donc célébré une des premières belles soirées douces du printemps.

Vidéo prise il y a quelques minutes à #Lyon

Pendant ce temps, toujours à Lyon, le business autorisé par la Grande réinitialisation fait un carton : les recherches Google pour les sociétés de livraison de plats préparés ont augmenté de 112% depuis le début de la « pandémie » !

Klaus Schwab et ses amis peuvent dormir tranquille. Tout semble se dérouler comme prévu. Ou presque, si d’aventure les résistances locales se multipliaient et prenaient de l’ampleur. On peut espérer que les beaux jours y participent.

La Boétie :

Cette ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets n’a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu’il se fut emparé de leur capitale et qu’il eut pris pour captif Crésus, ce roi si riche. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s’étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l’obéissance. Mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville ni être obligé d’y tenir une armée pour la maîtriser, il s’avisa d’un expédient admirable pour s’en assurer la possession. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s’y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que, par la suite, il n’eut plus à tirer l’épée contre les Lydiens. Ces misérables s’amusèrent à inventer toutes sortes de jeux si bien que, de leur nom même, les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu’ils nommaient Ludi, par corruption de Lydi.