Même en dehors de ses heures de travail, l’employé moyen n’est pas grand-chose de plus qu’un minuscule rouage dans un immense mécanisme social. Pour reprendre l’expression du Dr Stockmann dans l’Ennemi du Peuple d’Henrik Ibsen : il « pense les pensées de ses supérieurs ». Nécessité et habitude sont les lois de sa conduite. Cela commence le matin lorsqu’il se lève dans sa maison de banlieue et utilise selon un rite immuable chacune des minutes dont il a soigneusement réglé l’emploi jusqu’au départ de son train ou de son tramway quotidien. Et cela se termine le soir lorsqu’il lit le même journal ou écoute la même émission radiophonique que des millions de ses semblables. C’est la machine sociale tout entière qui, telle un rouleau compresseur géant, écrase et uniformise son mode de vie personnel et le standardise lui-même comme s’il était le produit d’une énorme machine invisible. On ne peut même pas dire qu’il faut aller dans les usines pour voir des robots : il suffit de Se représenter un instant le cadre dans lequel se déroule la vie du citadin moderne pour conclure que nous sommes tous des robots à un titre quelconque. Il n’y a pas encore si longtemps, chaque famille formait une cellule que les murs de la maison séparaient des autres cellules et isolaient du monde extérieur. L’Anglais, qui était à l’époque le représentant du mode de vie le plus évolué et le plus prisé dans le monde entier, exprimait cette vérité en disant : « My house is my castle. » – Ma maison est mon château-fort. Cette époque est révolue (p.48)…

