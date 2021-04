La Russie met en garde l’OTAN contre l’envoi de troupes en Ukraine alors qu’une escalade « effrayante » se profile

PAR TYLER DURDENVENDREDI 2 AVRIL 2021-12: 20

Les dernières déclarations du Kremlin publiées vendredi au milieu de la nouvelle crise potentielle en Ukraine qui a vu une sérieuse recrudescence des combats dans la région du Donbass, ainsi que ce qui semble être des mouvements de troupes beaucoup plus importants que d’habitude du côté russe de la frontière, ont soulevé les enjeux plus loin.

La Russie a promis de prendre « des mesures supplémentaires pour assurer sa propre sécurité » si elle observait un déploiement de troupes de l’OTAN à l’intérieur de l’Ukraine , a annoncé vendredi le communiqué du Kremlin selon Reuters .

Il a fermement mis en garde contre tout mouvement potentiel de troupes de l’OTAN à la suite de Bruxelles, exprimant son inquiétude la veille concernant les nombreux rapports et vidéos censés montrer une importante accumulation de forces russes le long de la frontière orientale de l’Ukraine. Image d’archive des exercices de l’OTAN en Europe, via le Commandement des forces interarmées alliées de Naples

Reuters rapporte la déclaration de vendredi et « l’avertissement » de la Russie comme suit :

Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la situation à la ligne de contact dans l’est de l’Ukraine entre les forces gouvernementales ukrainiennes et les forces séparatistes soutenues par la Russie était assez effrayante et que de multiples « provocations » y avaient lieu . Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est entretenu jeudi avec son homologue ukrainien, Andrii Taran, et « a condamné les récentes escalades des actions agressives et provocantes russes dans l’est de l’Ukraine », a déclaré le Pentagone.

« Notre rhétorique [sur le Donbass] est absolument constructive », a déclaré Peskov en réponse aux questions des journalistes. « Nous ne nous livrons pas à des vœux pieux. Malheureusement, les réalités le long de la ligne d’engagement sont plutôt effrayantes . Les provocations des forces armées ukrainiennes ont lieu. Elles ne sont pas fortuites. Il y en a eu beaucoup. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné les mouvements de troupes russes de l’autre côté de la frontière, qualifiant la situation de « flexion musculaire » susceptible de conduire à des « provocations » pour lesquelles l’armée ukrainienne est « prête » …https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1377639914372747266&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Ffrightening-escalation-looms-russia-warns-nato-against-sending-any-troops-ukraine&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

Il y a exactement une semaine, les combats à Donetsk ont ​​de nouveau fait la une des journaux internationaux lorsque quatre soldats nationaux ukrainiens ont été tués, ce que Kiev a rapidement imputé aux séparatistes soutenus par la Russie. Cependant, la République populaire de Donetsk a affirmé que ce n’était pas le résultat d’un échange de tirs direct, mais de l’inspection d’un champ de mines.

Le parlement ukrainien a suivi en annonçant une forte « escalade » à l’est – une région contestée qui a vu 14 000 morts depuis 2014, et les dirigeants militaires du pays ont mis les forces armées en état d’alerte.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1377741493436354562&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Ffrightening-escalation-looms-russia-warns-nato-against-sending-any-troops-ukraine&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

Cela aussi, alors que les troupes et les armures russes ont été repérées à destination de la Crimée et de la région frontalière est de l’Ukraine, cependant, Moscou a balayé les inquiétudes tout en affirmant qu’il était courant de transférer des forces à l’intérieur de ses propres frontières et de son territoire souverain.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-2&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1378008160913473542&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Ffrightening-escalation-looms-russia-warns-nato-against-sending-any-troops-ukraine&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

Quelques jours plus tard, mercredi, le Commandement européen des États-Unis (EUCOM) a publié une notification d’un «niveau de menace» élevé en Europe . La désignation est actuellement officiellement élevée au rang de « crise potentielle imminente » en raison des préoccupations concernant l’est de l’Ukraine.

Pendant ce temps, les bombardements intenses au sol à Donetsk se sont poursuivis cette semaine, tous les signes indiquant une nouvelle escalade et une intensité des combats …https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-3&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1377961396055506944&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Ffrightening-escalation-looms-russia-warns-nato-against-sending-any-troops-ukraine&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

Et jeudi, un diplomate européen anonyme a été cité dans Reuters comme spéculant que l’accroissement perçu des forces russes concernait en fin de compte la posture de la Russie pour gagner de l’influence auprès de la nouvelle administration Biden – qui jusqu’à présent n’a pas eu beaucoup de défi géopolitique.

« C’est en partie la tactique habituelle, qui consiste à faire monter et descendre le conflit pour créer de l’instabilité, pour montrer que la Russie est un acteur clé », a déclaré le diplomate de l’ UE . « Nous ne pouvons pas exclure que la présidence de Biden fasse partie du calcul russe, qu’il soit temps pour Moscou de montrer un peu de muscle. »https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-4&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1377686541946982407&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Ffrightening-escalation-looms-russia-warns-nato-against-sending-any-troops-ukraine&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550pxhttps://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-5&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1377997465673203713&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Ffrightening-escalation-looms-russia-warns-nato-against-sending-any-troops-ukraine&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

Mais la Russie a souligné qu’il n’est en aucun cas dans son intérêt de voir un « conflit brûlant » dans le Donbass :

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la plupart des militaires ukrainiens semblaient comprendre le danger d’un « conflit brûlant » dans le Donbass. « J’espère vraiment qu’ils ne seront pas » incités « par les politiciens, qui à leur tour seront » incités « par l’Occident, dirigé par les États-Unis », a déclaré Lavrov.

Lavrov a en outre lancé un avertissement inquiétant: « Le président russe Poutine a déclaré (ceci) il n’y a pas longtemps, mais cette déclaration est toujours d’actualité aujourd’hui, que ceux qui essaieraient de déclencher une nouvelle guerre dans le Donbass – détruiront l’Ukraine . »