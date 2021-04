Suite ici :

Carnet de notes d’un ethnologue en Grèce

Une analyse sociale journalière de la crise grecque

mardi 6 avril 2021

D’un génocide à l’autre…

Au pays grec des chèvres, le peuple est désigné comme bouc émissaire. On sait déjà qu’travers l’histoire de l’humanité, la chasse aux boucs émissaires a connu aussi des fins déplorables, voire tragiques pour les groupes et les nations qui en ont été les victimes. En ce moment, les mafieux aux commandes à Athènes prolongent par exemple la portée des mesures concentrationnaires, sous le prétexte que les seuls nationaux… portent mal leurs masques, ou qu’ils fréquentent trop les parcs et les trottoirs, discutant tranquillement, un verre de vin ou une bière à la main. La coupe est pleine.



Nos églises sont ouvertes. Péloponnèse, avril 2021

Tout y passe. Nos églises sont certes désormais rouvertes, cependant, les messes demeurent strictement soumises au régime du gnosticisme “sanitaire”, quand elles ne sont pas interdites ou même sinon, sabotées de l’intérieur, par l’Apostasie officielle du prélat. Les fidèles, Grecs et orthodoxes sont découragés, certains popes les expulsent parfois même des églises “pour manquement au port du masque”, les dénonçant alors à la Police. Temps de l’Apocalypse, disent-ils certains… de l’autre pays grec.

Péloponnèse pétrifié. On attend ainsi le seul ferry hebdomadaire, rien que pour… contempler le spectacle du débarquement comme de l’embarquement, quand on sait que les rares “élus” de la courte traversée entre le Pirée et le proche Saronique, ont été contrôlés et triés sur le volet par les forces de l’ordre gnostique.

On attend alors le seul ferry hebdomadaire. Péloponnèse, avril 2021

Pendant ce temps, les envahisseurs que l’on nomme “migrants”, diffusent des vidéos sur Internet depuis le centre-ville d’Athènes, pour dire combien ils sont libres de tout mouvement, y compris et surtout pour leurs mandes criminelles organisées et fières de l’être.

D’ailleurs, le programme rapide du repeuplement de la Grèce avance à pas de géant, tout comme le reste d’ailleurs dans ce que la novlangue aime encore appeler le Grand Reset. Autrement-dit, le pillage des dernières richesses de tous au profit des initiés, ainsi que l’extermination à terme des nations européennes et plus amplement des nations occidentales. Un processus dont l’un des passages obligés tient de l’instauration par la violence d’une société “multiculturelle”, autre déviation sémantique pour designer la destruction programmée de la société et de la culture des peuples autochtones… en Europe.

Envahisseurs escortés par des garde-côtes turcs. Mer Égée, avril 2021

Le trafic des “invités” alors reprend avec le retour du… seul Printemps des immigrationnistes. Des garde-côtes turcs escortent les embarcations des colonisateurs en mer Égée ; et pour les faire passer de force du côté grec, leurs commandants n’hésitent pas à manœuvrer dangereusement près des navettes grecques.

http://greek-crisis.org/zkmods/ytp/ytplay.php?y=686499&v=SywHeygaBCglDCw8&a=0&t=0Détail ayant du sens pourtant, lié au dernier épisode en date de ce genre. La navette des garde-côtes turcs que l’on découvre… en pleine action dans cette vidéo, avait été construite par les chantiers navales que la société hollandaise Damen Shipyards Group gère en Turquie, et ceci, grâce au financement de l’Union immigrationniste européiste, ainsi que de celui de l’OIM, Organisation internationale pour les migrations. On ne rase jamais gratis en géopolitique, c’est bien connu, et c’est ainsi que le contribuable européen finance alors son remplacement sur la partie en tout cas occidentale du vieux continent.

Livraison de la navette turque par Damen Shipyards Group, l’UE et l’OIM. Turquie, 2016

Et quand aux habitants des îles, ils ont beau protester comme à Lésbos, mais alors pour rien, quand l’initié Mitarákis ; le ministre des migrants-colons a récemment accueilli sur le… “terrain Grèce”, la Commissaire des envahisseurs Ylva Johansson. La mafia européiste vient d’allouer comme on sait, près de 300 millions d’euros à ses sbires à Athènes, rien que pour accroître le nombre des “camps pour migrants et réfugiés”, d’après la novlangue en usage.

Dans le même ordre d’idées, les envahisseurs franchissent chaque jour la frontière par dizaines sur l’Évros et ils saccagent bergeries et maisons inhabitées. Les habitants sont terrorisés, et le nouveau campement verra le jour sur la frontière en Thrace, en dépit des protestations. Ce n’est pas pour rien si le nouveau traité dit “sur l’immigration”, c’est-à-dire celui de la colonisation de l’Europe, prévoit 10.000€ par tête de “migrant”, somme que l’administration par exemple “grecque” touchera de Bruxelles pour bien installer nos remplaçants.

Les Grecs, habitants des îles, ont beau protester. Lesbos, mars 2021

Temps très obscurs. La Grèce meurt assassinée et à travers la presse dite généraliste, on diffuse alors de préférence ces images du ministre Pétsas, hué à Patras par les commerçants en colère. On leur interdit la réouverture, même sous conditions, contrairement au reste de la Grèce à partir de cette semaine, après pratiquement cinq mois de fermeture.

http://greek-crisis.org/zkmods/ytp/ytplay.php?y=245265&v=Swd3JhxkNBUVA1wK&a=0&t=0Cette interdiction prolongée, qui vient d’être décrétée par régime totalitaire concerne d’ailleurs aussi les villes de Thessalonique et de Kozáni, en Macédoine grecque. Ce choix est politique car il se situe dans la ligne droite de l’ethnocide des Grecs que Mitsotákis, ce descendant israélite de Monemvasía dont la famille s’est installée en Crète il y a 150 ans, est en train d’exécuter, tout comme les autres politiciens, descendants de leur côté de familles bien grecques du pays gérable. Mafieux alors de toutes… les nations.

Thessalonique est particulièrement visée parce que le patriotisme des habitants est encore plus combatif qu’ailleurs. Le Régime donc insiste pour détruire ce qui reste de son commerce, pour que les capitaux étrangers, entre autres israéliens, américains et allemands, puissent régner en maître à bien court terme.

Déjà, des Israéliens entre autres, achètent de l’immobilier et des entreprises à Thessalonique ; car le projet qui est autant celui des initiés de Londres comme de Berlin, consiste à déshelléniser la ville. Rappelons qu’accessoirement… dans la symbolique des faits historiques, une importante communauté juive séfarade demeurait par le passé en cette “Jérusalem des Balkans”, abritant près de 60.000 Juifs, soit 70 % de la communauté juive de Grèce. Communauté israélite de Thessalonique, que les Allemands des années 1940 en parfaits génocideurs ont ainsi anéanti… à 98%.

Le ministre Pétsas, hué à Patras. Avril 2021

Rappelons encore que contrairement aux stéréotypes faciles et d’ailleurs antisémites, ces Juifs de Thessalonique n’étaient pas tous aisés, bien au contraire. Ils partageaient plutôt avec les Grecs, les peines quotidiennes des petits métiers sur le port de la capitale de la Macédoine ; une réalité sociale décrite d’ailleurs avec tant de douleur par le grand écrivain Yórgos Ioánnou quand il évoque la disparition après les grandes rafles de 1943, de son ami Izos.

