Jetons l’encre et récitons décomplexés notre Sénèque – son traité contre la colère recommandé par Molière et son philosophe – à Isla del moro (6 avril dans la province de Nijar). 1. Exegisti a me, Nouate, ut scriberem quemadmodum posset ira leniri, tu me demandes, Novatus, d’écrire quelque chose sur la possibilité de calmer la colère…

Préambule

[1,1]

(1) Vous exigez de moi, Novatus, que je traite par écrit des moyens de guérir la colère ; et je vous applaudis d’avoir craint particulièrement cette passion, de toutes la plus hideuse et la plus effrénée. Les autres, en effet, ont encore un reste de calme et de sang-froid : celle-ci n’est qu’impétuosité ; toute à l’élan de son irritation, ivre de guerre, de sang, de supplices ; sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise à son ennemi ; se ruant sur les épées nues, et avide de vengeances qui appelleront un vengeur.

(2) Aussi quelques sages l’ont-ils définie une courte folie. Car, non moins impuissante à se maîtriser, elle oublie toute décence, méconnaît les noeuds les plus saints ; opiniâtre, acharnée à son but, sourde aux conseils et à la raison, elle s’emporte pour de vains motifs, incapable de discerner le juste et le vrai ; semblable enfin à ces ruines qui se brisent sur ce qu’elles écrasent.

(3) Pour vous convaincre que l’homme ainsi dominé n’a plus sa raison, observez l’attitude de toute sa personne : de même que certains délires ont pour signes certains le visage audacieux et menaçant, le front rembruni, l’air farouche, la démarche précipitée, des mains qui se crispent,le teint qui s’altère, une respiration fréquente et convulsive, tel paraît l’homme dans la colère.

(4) Ses yeux s’enflamment, étincellent ; son visage devient tout de feu ; le sang pressé vers son coeur bout et s’élève avec violence ; ses lèvres tremblent, ses dents se serrent ; ses cheveux se dressent et se hérissent ; sa respiration se fait jour avec peine et en sifflant ; ses articulations craquent en se tordant ; il gémit, il rugit ; ses paroles entrecoupées s’embarrassent ; à tout instant ses mains se frappent, ses pieds trépignent, tout son corps est agité, tout son être exhale la menace : hideux et repoussant spectacle de l’homme qui gonfle et décompose son visage.

(5) On doute, à cette vue, si un tel vice est plus odieux que difforme. Les autres passions peuvent se cacher, se nourrir en secret, la colère se fait jour et perce à travers la physionomie ; plus elle est forte, plus elle éclate à découvert. Voyez tous les animaux ; leurs mouvements hostiles s’annoncent par des signes précurseurs ; tous leurs membres sortent du calme de leur attitude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.

(6) Le sanglier écume ; il aiguise sa dent meurtrière ; le taureau frappe l’air de ses cornes et fait voler le sable sous ses pieds ; le lion pousse un sourd rugissement ; le cou du serpent se gonfle de courroux ; l’aspect seul du chien atteint de la rage, fait horreur. Il n’est point d’animal si terrible, si malfaisant, qui ne montre encore, dès que la colère le possède, un surcroît de férocité.

(7) Je sais qu’en général les affections de l’âme se déguisent avec peine : l’incontinence, la peur, la témérité ont leurs indices et peuvent se faire pressentir ; car nulle pensée n’agite vivement l’intérieur de l’homme, sans que l’émotion passe jusqu’à son visage. Quel est donc ici le trait distinctif ? Si les autres passions se montrent, la colère éclate.

https://fr.wikisource.org/wiki/De_la_col%C3%A8re_(trad._Baillard,_1860)/Livre_premier

