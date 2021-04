Le Dr Fauci ne peut pas expliquer pourquoi les cas de COVID au Texas continuent de baisser malgré la réouverture

PAR TYLER DURDENMARDI 6 AVRIL 2021-10: 58

Plus d’un mois s’est écoulé depuis que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a choqué les Faucis du monde en supprimant les restrictions inspirées par COVID sur les entreprises et les particuliers, y compris la suppression du mandat de masque. Les décisions ont incité le Dr Anthony Fauci et des légions d ‘ »experts » en santé publique à mettre en garde contre les conséquences dévastatrices – des milliers de morts inutiles en résulteraient, ont-ils déclaré – cependant, comme le montrent les données, pratiquement toutes les mesures ont montré que l’épidémie de Lone Star State a continué de reculer, alors même que les États bleus comme le Michigan voient une nouvelle flambée d’infections (supposées être provoquées par des souches «mutantes»).

Alors que les épidémiologistes du monde entier ont eu du mal à trouver une explication, il convient de noter que les Texans mangent plus au restaurant, selon les sièges Opentable, qui sont devenus un proxy étroitement surveillé de l’activité économique post-quarantaine.

Alors que les experts ont eu du mal à trouver une réponse satisfaisante, le Dr Fauci a été interrogé sur le phénomène lors d’une interview sur MSNBC mardi matin alors que le conseiller principal du président Biden faisait le tour. Comme l’a noté MSNBC, « si vous allez au Texas … on dirait 2019 … les restaurants sont pleins … les ballparks sont pleins … » et pourtant, les cas ont continué à baisser.

Le Dr Fauci semblait abasourdi. Il a d’abord suggéré que la flambée des cas ne s’était tout simplement pas encore manifestée à cause d’un «décalage». Cela aurait pu avoir du sens si la tendance n’avait été en place que pendant une semaine ou deux. Mais un mois s’est écoulé et le taux de positivité du Texas – la part des nouveaux tests qui donnent des résultats positifs, considérée comme une représentation plus précise de la propagation de la communauté – a continué de baisser.

« Cela peut être déroutant parce que vous pouvez voir un décalage ou un retard, parce que souvent vous devez attendre quelques semaines … il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu », a déclaré le Dr Fauci. « Je ne suis pas vraiment sûr, c’est peut-être parce qu’ils font des choses à l’extérieur, vous savez qu’il est très difficile de comparer ça en tête-à-tête … J’espère qu’ils continueront à cocher, s’ils le faisaient, ce serait super. Mais il y a toujours le souci que lorsque vous retirez sur les méthodes, en particulier des choses comme les repas à l’intérieur, ou les bars qui sont bondés … vous pourriez voir un retard, puis tout d’un coup, les cas recommencent. « «Nous avons déjà été dupés avec l’ouverture de places, puis rien ne se passe, mais tout d’un coup, quelques semaines plus tard, les cas explosent sur vous.

Il a conclu en disant « nous devons faire attention de ne pas juger prématurément » la situation au Texas.

Pour ceux qui n’ont pas suivi de près la situation au Texas, 26 jours se sont écoulés depuis que l’État a «rouvert à 100%» sans mandat de masque, et 34 jours se sont écoulés depuis que le gouverneur Abbott a annoncé la réouverture. Le nombre de nouveaux cas, les décès, les hospitalisations, le taux d’occupation des unités de soins intensifs et le taux de positivité ont tous diminué.

Le médecin a alors émis l’hypothèse que le match bondé des Texas Rangers d’hier soir pourrait être un « événement super-épandeur » ( comme Sturgis? … ou la fête du Super Bowl à Miami? ).

Le Dr Fauci a déjà rejeté la rhétorique du «destin imminent» du directeur du CDC Walensky, et mardi, il a déclaré à CNBC que «tant que nous continuerons à vacciner les gens de manière efficace et efficiente, je ne pense pas qu’une quatrième vague se produira. «

Cependant, « cela ne signifie pas que nous n’allons pas encore voir une augmentation des cas ».

Pendant ce temps, la Maison Blanche a annoncé mardi qu’elle reportait sa date cible pour que tous les adultes américains soient éligibles à recevoir un vaccin au 19 avril, deux semaines plus tôt que son objectif antérieur. Déjà, le gouvernement a distribué près de 150 millions de doses.

