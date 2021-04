Publié le : 08/02/2021

Lucien Cerise : « Nous allons entrer dans le royaume de la déglingue définitive et de l’effondrement systémique »

Jeudi, 08 Avril, 2021 par: SD Wells

( Natural News ) Le programme de passeport vaccinal de type nazi «montrez-moi vos papiers» récemment déployé à New York est déjà un échec épique, et il sent les gâchis d’Obamacare qu’ils appelaient la spirale de la mort . Les consommateurs actuels (moutons) se plaignent déjà que l’application est criblée de problèmes et ne peut pas trouver vos enregistrements, et c’est parce que les bases de données locales, étatiques et nationales ne sont pas synchronisées ou même ne fonctionnent pas du tout ensemble. De plus, d’autres publient des plaintes selon lesquelles l’application ne peut même pas trouver vos dossiers d’il y a des semaines, donc pas de vaccin pour vous! C’est comme Obamacare et la loi sur les soins inabordables, où vous ne pouviez même pas vous connecter à leur site Web pendant des mois.

Des politiciens débordants, des experts de la réglementation et des imbéciles marxistes dirigent le programme de passeport vaccinal « Excelsior Pass » de l’ État de New York.

L’incompétence est à un niveau record au sein du gouvernement américain. Des monstres déments et pervers qui dirigent Washington DC tentent de tuer deux Américains sur trois avec un dispositif d’arrêt du système immunitaire (série de vaccins à ARNm Covid-19). Le problème est qu’ils n’ont pas le contrôle des États républicains (rouges), donc l’ensemble du plan est au mieux à moitié concocté.

Créé par IBM, partisans d’Hitler pendant l’Holocauste, l’ensemble du système logiciel va être jeté à la poubelle. Rongé par d’énormes failles de sécurité, tout pirate informatique amateur peut entrer et obtenir toutes les informations qu’il souhaite, changer le statut de tout le monde, et le chaos s’ensuivra à travers l’Amérique du jour au lendemain, comme pendant les élections. Ne soyez pas surpris si Dominion Voting Machines fusionne avec Excelsior Pass et nous dit que 80 millions d’Américains viennent d’attraper Covid-21 hier. Verrouillage national pendant 10 ans! N’oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau.

Échec total de la conception et de la mise en œuvre du lancement du passeport vaccinal à New York

Si vous ne recevez pas le vaccin, vous devez obtenir un test Covid-19 négatif pour assister à des événements, comme au Madison Square Garden. Une fois que vous avez été testé, le test ne peut avoir que 6 heures et il est alors inutile, donc planifier est un cauchemar et obtenir ces résultats d’anticorps aussi rapidement, presque impossible. Et puis sont-ils même corrects?

Une fois que vous avez reçu votre deuxième vaccin, vous devez attendre deux semaines jusqu’à ce que la coche verte apparaisse sur votre passeport vaccinal. Soyez prêt à renouveler ce passeport tous les 30 jours, ce qui signifie PLUS DE VACCINS afin de conserver le passeport que vous venez de recevoir.

Attendez, vous n’êtes pas de New York? Aucun problème. Utilisez un kit de test pour la maison Covid-19 et demandez votre Pass Excelsior, où vos informations ne peuvent pas être protégées des pirates, des voleurs ou, surtout, de Bill Gates.

Conçu par la plate-forme «Digital Health Pass» d’IBM, le passeport vaccinal de New York utilise la technologie blockchain pour héberger vos dossiers médicaux sensibles. C’est le système qui a échoué si lamentablement dans le passé qu’IBM a licencié tout sauf 10% de son personnel pour ce programme.

Pourquoi la technologie de l’ARNm est si DANGEREUSE que 50% des Américains disent actuellement NON!

Il y a une couche secrète d’informations dans vos cellules appelée ARN messager, située entre l’ADN et les protéines, qui sert de lien critique. Les scientifiques de Sloan Kettering ont découvert que l’ARNm lui-même porte des changements cancérigènes que les tests génétiques n’analysent pas, volant sous le radar des oncologues. Cette molécule porteuse d’informations, l’ARN messager, instruit les cellules humaines comme les moteurs du cancer, provoquant littéralement le cancer à TRAVAILLER tout en inactivant les protéines naturelles de suppression des tumeurs – des protéines que le corps humain crée pour vous sauver du cancer.

C’est le contraire de ce que les CDC et les fabricants de vaccins disent à tout le monde. La série de vaccins à ARNm est une stratégie insidieuse de « cheval de Troie » que l’industrie du vaccin utilise pour prendre le contrôle du système immunitaire de quelques centaines de millions d’Américains.

Bottom line: Assurez-vous de manger des aliments biologiques, de prendre vos suppléments et de croire que vos bonnes bactéries intestinales s’occuperont du reste, car de nouvelles souches de Covid transformées vont arriver. Restez glacial. Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour des mises à jour sur US Hunger Games où les marxistes ont déjà commencé à exterminer les vaccinés et commenceront bientôt leur chasse aux non-vaccinés.

