BÉRALDE.— Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires, et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens, et de la nature? ARGAN.— Comment l’entendez-vous, mon frère? BÉRALDE.— J’entends, mon frère, que je ne vois point d’homme, qui soit moins malade que vous, et que je ne demanderais point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien, et que vous avez un corps parfaitement bien composé; c’est qu’avec tous les soins que vous avez pris, vous n’avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n’êtes point crevé de toutes les médecines qu’on vous a fait prendre. ARGAN.— Mais savez-vous, mon frère, que c’est cela qui me conserve, et que Monsieur Purgon dit que je succomberais, s’il était seulement trois jours, sans prendre soin de moi? BÉRALDE.— Si vous n’y prenez garde, il prendra tant de soin de vous, qu’il vous enverra en l’autre monde. ARGAN.— Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? BÉRALDE.— Non, mon frère, et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d’y croire. ARGAN.— Quoi vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde, et que tous les siècles ont révérée? BÉRALDE.— Bien loin de la tenir véritable, je la trouve entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes; et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie; je ne vois rien de plus ridicule, qu’un homme qui se veut mêler d’en guérir un autre. ARGAN.— Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu’un homme en puisse guérir un autre? BÉRALDE.— Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusques ici, où les hommes ne voient goutte; et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose.

Malade imaginaire, III, 2

