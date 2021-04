Carnet de notes d’un ethnologue en Grèce

Une analyse sociale journalière de la crise grecque

jeudi 8 avril 2021

Nécropolitique

Printemps contre les peuples. Les satanistes gouvernent, les zombies sont de la fête. À Athènes, un animateur de la vomissure téléscatologique, détenteur d’une fausse carte de journaliste et ancien promoteur d’une actrice porno, menace… le “gouvernement” de manière directe. “Après tout, au gouvernement ce sont des putes”, comme me le disent chaque jour nos pêcheurs d’ici. Et Mitsotákis, le grand ami des pédophiles et des ONG en visite officielle en Libye, vient d’être ridiculisé en direct, par les pions locaux d’Erdogan. De retour à Athènes, il s’est vengé sur nos sous-mariniers. Interdiction de sortie pour la moitié des équipages, de ceux qui ne souhaitent pas subir la vaccination de Bourlá, PDG de Pfizer, l’ami juif de Mitsotákis, et vétérinaire de Thessalonique.



Taverne fermée. Péloponnèse, avril 2021

Et pour commencer, les affaires. Les Mitsotákis, se sont comme on sait, souvent illustrés dans l’escroquerie comme autant, dans l’intelligence avec les puissances étrangères. Étrangères pour nous naturellement, et non pas pour les Mitsotákis.

Par exemple, nous ignorons tout de ce que Kyriákos Mitsotákis a réellement conclu avec Albert Bourlá dans son bureau de Premier ministre, quelque temps seulement avant l’arrivée des vaccins New Age en Grèce. Ni caméras et encore moins de compte-rendu. Les mauvaises langues à Athènes, tel le vieux journaliste Hadjáras, prétendent que “la famille Mitsotákis toucherait une commission pour chaque injection acceptée par l’esprit, et ainsi par le corps populaire”. Affairistes et zombies.

Sans perdre leur temps, les animateurs des oligarques et des loges, ceux que la novlangue en vogue les nomme toujours “journalistes”, dépassent désormais ces limites de l’inacceptable… et qui n’existent plus en réalité. “Si les Grecs sont fatigués des mesures restrictives du confinement qui perdure depuis six mois, ils peuvent toujours se reposer… se faisant intuber dans un hôpital”.

Propos tenus cette semaine sur la chaîne de télévision SKAI, par le salopard “journaliste” Kambourákis ; depuis ce “grand média” appartenant à Alafoúzos, l’ami grec et armateur de Mitsotákis. Le Régime est affairiste, pédophile, cynique et génocidaire pour les Grecs ; il devient également connu pour son manque total d’humour. Au pays géré en camp de concentration pour ses nationaux sous un pervers narcissique, ce serait trop demander.

Tout devient clair, c’est-à-dire… terminal. Les initiés de la nosopolitique obscurantiste sont désormais perceptibles, sauf bien entendu pour les nombreux aveugles que compte encore le peuple. Ces initiés ont alors placé aux manettes “un Mitsotákis mentalement malade”, d’après le journaliste Trángas, et “de père inconnu, car c’est l’enfant bâtard de Dóra Bakoyánnis, sa sœur officielle”, cette fois-ci d’après le journaliste Hadjáras, et il n’est pas le seul à le prétendre de la sorte en Grèce.

