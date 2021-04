Avec Erwan, Nicolas et Brennos, levons-nous pour notre hymne.

Kraftwerk, Radiactivity, juste quarante ans d’avance.

MACRON A DÉTRÔNÉ LE ROI DES CONS !

ECOUTEZ BIEN TENTATIVE CIA DE COUP D’ETAT EN COURS EN JORDANIE.

ET SUR LE NEGUS…

LES HOUTHIS SONT LES DESCENDANTS DE LA REINE DE SABA ET D’ HAÏLÉ SÉLASSIÉ

UNE CULTURE MILLÉNAIRE – LES TERRES DU VOYAGES DE RIMBAUD LE VOYANT – FACE A L’INCULTURE CONTEMPORAINE PAS MÊME DERACINÉE CAR SANS RACINES DAME, JOLIE DAME, SIMONE WEIL !

Le Yemen, 940 $ aux revenus annuels chasse les USA Arabie Saoudite de la mer Rouge.

Bob Magic Marley l’avait bien pigé.

Sa réaction en concert deux jours après la tentative d’assassinat par la CIA :

« Les gens qui tentent de rendre ce monde mauvais ne prennent jamais de jours de congés.

Comment le pourrais-je ? »

Impayable Lavrov qui se fout de la quarantaine en arborant un masque trublion sur le sol chinois :

MERDE A LA QUARANTAINE, écrit sur son masque !!!!

EN DECAPITANT LOUIS XVI, LA FRANCE A PERDU LA TÊTE.

DECAPITER LA FRANCE LA LUI REMETTRA SUR LES EPAULES !

LE FRONT D’UKRAINE PAR NOTRE AMI ERWAN CASTEL :

170 000 à 240 000 COMBATTANTS AMERICANO-OTANIENS-TURQUES-EUROPÉENS FACE A 30 000 DPR LPR.

LA RUSSIE DEPLOIE SON ARMÉE DERRIERE CE FRONT !

FORT PROBABLE QU’ ELLE AURA VITE FAIT DE REJOINDRE LES ARMÉES DE LA BIELORUSSIE À L’EST ET D’ECRASER CE FRONT SI GERASIMOV ET SHOÏGOU LE DÉCIDENT.

Sergueï Shoïgou prévoit jusqu’a 900 000 hommes pour l’accueil des US Otaniens si nécessaire.

Merkel, trouillométre à zéro appelle Poutine pour réduire la mobilisation.

Trop tard, Angela, fallait l’ouvrir avant.

Et virer tes Otanopithèques.

Le record d’arrivée à Paris détenu par la Wehrmacht depuis 1940 sera t-il battu

par les nouveaux chars T 14-Armata de l’ Armée russe ?

C’est probable, si Gerasimov et Shoïgou le décident.

L’Armée russe rend opérationnel son dernier sous-marin.

Plongeant à 2 000 mètres, sa mission principale sera de détruire les cables sous-marins.

Plus d’internet US et plus de goinfreries aux milliardaires US prélevées sur les cartes de crédit !

Destruction jeudi par les Sukhoï 34 au canon des blindés turques et djihadistes sur la frontiére Turquie-Syrie.

Tous les missiles lancés cette nuit par Israel sur Damas ont été détruits en vol.

Washington envoie deux bombardiers nucléaires B1-B en Ukraine.

Le Pentagone du non élu Dominion Voting Sytem President Bide n’a que l’option nucléaire pour tenter

de jouer les gros bras. Il n’ira néanmoins pas loin.

Mais la théorie de l’hiver nucléaire de Vladimir Alexandrov assassiné par la CIA en 1985 va bientôt

empiriquement se vérifier.

Rappel : un exploit américain imbattable, le F35 à 428 Milliards de dollars :

Un chiffre pour situer le niveau de corruption d l’Armée US :

Rumsfeld et Cheney facturaient en 2005 avec Halliburton 100 $ les 7 Kg pour le nettoyage du linge de l’Armée US.

La guerre a commencé au Vénézuela :

ATTENDEZ VOUS A PRENDRE BIENTÔT SUR LA GUEULE TOUS LES EXPLOSIFS EN REMERCIEMENTS

PAR LES POPULATIONS QUE VOUS BOMBARDEZ DEPUIS VINGT ANS !

ELLES VOUS DOMINENT DÉJÀ AU MOYEN ORIENT OÙ LES YEMENITES -HOUTHIS, DESCENDANTS

DE LA REINE DE SABA ET DES RASTAFARIS DÉFONCENT LES AMÉRICANO-OTANIENS-ISRAÉLIENS.

LE DINER DE CONS DES VACCINÉS DE MA COPINE EMMA KRUSI

COVIDIOTS-RÉCHAUFFÉS CLIMATIQUES PAR CES TEMPÉRATURES HIVERNALES

DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUES D’AVRIL :

Ca va s’arranger les vaches blanches péteront les jours pairs, les noires, impaires

comme le disait la Géniale Claire Séverac.

545 000 Kilotonnes soit 45 000 bombes d’Hiroshima au moins sur les populations.

On peut arriver au chiffre de 100 000 bombes d’Hiroshima depuis 1945 avec les essais sous-terrains.

Sans parler des armes à uranium appauvri utilisées par les USA partout dans le monde.

Les militaires ont tous les droits, bombes atomiques, HAARP (propriété de l’entreprise d’armement Raytheon) Chemtrails larguées sur nos tronches en permanence, armes de détection type radar ou micro-ondes, 5G.

Wuhan un hub ultra pollué au passage. Pollution classique + pollution 5G

TOUS LES SERVICES TRUQUÉES DE MÉTÉO AU MONDE APPARTIENNENT A ROTHSCHILD !

COMME VOTRE CONNARD DE PRÉSIDENT NON ELU DOMINION VOTING SYSTEM !

ALLEZ AU DIABLE AVEC VOS ECOLOS-VÉTOS-MEDECINS-FONCTIONNAIRES !

ET SURTOUT, CONFIEZ LEUR BIEN VOS ENFANTS :CE SONT DES EXPERTS.

LA CONNERIE, ÇA DONNE UNE IDÉE DE L’INFINI !

voir aussi chez Hannibal !

