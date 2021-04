VERS LA CYBERATTAQUE : La crise du COVID-19 a depuis été citée comme la principale justification de l’accélération de la « transformation numérique » du secteur financier et d’autres secteurs que le Forum et ses partenaires encouragent depuis des années. Leur dernière prédiction d’un événement apocalyptique, une cyberattaque qui stopperait le système financier actuel dans son élan et provoquerait son effondrement systémique, constituerait l’étape finale mais nécessaire à l’aboutissement souhaité par le Forum, à savoir le passage généralisé à la monnaie numérique et une gouvernance mondiale accrue de l’économie internationale.

Étant donné que les experts ont averti depuis la dernière crise financière mondiale que l’effondrement de l’ensemble du système était inévitable en raison de la mauvaise gestion des banques centrales et de la corruption endémique de Wall Street, une cyberattaque offrirait également le scénario parfait pour démanteler le système actuel, défaillant, car elle absoudrait les banques centrales et les institutions financières corrompues de toute responsabilité. Elle fournirait également une justification aux politiques incroyablement troublantes promues par le rapport Carnegie-FEM, telles qu’une plus grande fusion des agences de renseignement et des banques afin de mieux « protéger » les infrastructures financières critiques.

Compte tenu du précédent que constituent les simulations et les rapports passés du FEM avec la crise du COVID-19, il vaut la peine d’examiner les simulations, les avertissements et les politiques promues par ces puissantes organisations. Le reste de ce rapport examinera le rapport Carnegie-FEM de novembre 2020, tandis qu’un prochain article se concentrera sur le rapport plus récent du FS-ISAC publié la semaine dernière. La simulation du FEM d’une cyberattaque sur le système financier mondial, Cyber Polygone 2020, a été couverte en détail par Unlimited Hangout dans un rapport précédent.