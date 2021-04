La ville d’Oakland, en Californie, a annoncé un projet de «revenu garanti» pour soutenir les familles locales à faible revenu – mais curieusement, les familles blanches pauvres ne seront pas incluses, ce qui conduit beaucoup à qualifier cette décision de raciste.

Annoncé plus tôt ce mois-ci, le plan «Oakland Resilient Families» a été décrit par le bureau du maire comme l’un des «plus grands efforts américains pour déterminer l’efficacité des paiements mensuels inconditionnels» visant à aider les gens à «surmonter l’instabilité économique». AUSSI SUR RT.COMLa ville de banlieue de Chicago devient la première aux États-Unis à approuver les RÉPARATIONS pour les résidents noirs

Soutenu par l’Initiative pour l’indépendance de la famille et les maires pour un revenu garanti, le programme permettrait à 600 familles de la ville de recevoir un montant inconditionnel de 500 dollars par mois, pendant au moins 18 mois.

Les familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans et un revenu total inférieur ou égal à 59000 $ par an pour une famille de trois personnes peuvent postuler, indique l’annonce, ajoutant que la moitié des places seraient spécifiquement réservées aux familles de trois personnes ayant un revenu total. de 30 000 $ par an ou moins. Les familles seront choisies sur une base «aléatoire» .

Pourtant, il y a un problème au sujet de l’effort par ailleurs caritatif qui a déclenché un tollé sur les médias sociaux: les pauvres blancs peuvent ne pas postuler. L’annonce du bureau du maire indique explicitement que le projet n’est ouvert qu’aux Noirs, aux Autochtones et aux personnes de couleur (BIPOC).

Le maire Libby Schaaf a déclaré que le programme n’était pas seulement une étape pour lutter contre la pauvreté, mais qu’il était destiné à porter un coup contre le racisme «systémique» , expliquant apparemment pourquoi les familles blanches ne sont pas incluses.

«La pauvreté dont nous sommes tous témoins aujourd’hui n’est pas un échec personnel, c’est un échec des systèmes», a déclaré Schaaf. «Je suis fier de travailler avec des partenaires locaux aussi engagés pour construire un nouveau système qui peut aider à défaire des siècles d’injustice économique et raciale, et nous orienter tous vers une société plus juste.AUSSI SUR RT.COMLa ségrégation raciale est à nouveau courante … sous la pression de PROGRESSIVES

Les autorités d’Oakland ont justifié la décision en invoquant l’indice d’équité de la ville, qui a montré que les ménages blancs gagnent plus que tout autre, en moyenne, gagnant presque trois fois plus que les ménages afro-américains.

Le même rapport a également déclaré que 26% des Afro-Américains à Oakland vivent au niveau ou en dessous du taux de pauvreté ainsi que près de 22% des Latinos. Il a ajouté, cependant, que plus de huit pour cent des Blancs de la ville vivent au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté.

La décision de Schaaf a été immédiatement repoussée sur les médias sociaux, beaucoup la qualifiant de «raciste» et certains suggérant même de poursuivre les autorités à ce sujet.

https://www.rt.com/usa/519206-california-city-low-income-white/

https://www.rt.com/usa/520718-afghanistan-troops-withdrawal-cnn/