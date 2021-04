Gérard Chaliand vient d’être interviewé par comptoir.org. Le

moins qu’on puisse dire est qu’il n’avait pas sa langue dans

sa poche.

A propos des attentats, des réactions françaises et (donc

surtout) médiatiques :

« L’autre jour, je suis passé à la pharmacie et la

pharmacienne me disait que les clients défilent, depuis le 13

novembre, pour prendre des calmants. Les gens se demandent ce

qui va se passer ; ils ont peur. Les médias nous pourrissent

la vie avec leur audimat. Ils rendent service à Daech ; ils

font leur propagande : si je relaie six fois un crime de

guerre de l’ennemi, je lui rends cinq fois service. C’est la

société du spectacle. C’est minable. Mais, non, contrairement

à ce que raconte Hollande, nous ne sommes pas en guerre : une

guerre, ce serait comme ça tous les jours ; on est dans une

situation conflictuelle. » Plus loin, vous rajoutez : « En

l’espace de trente ans, les gens se sont ramollis. Ils ont

peur. Mes compatriotes, dans l’ensemble, ont peur de tout. »

Après il ajoute les remarques d’usage :

« Il y a eu des statistiques très intéressantes, publiées

l’année dernière : 97,5 % des attentats ont eu lieu en dehors

des pays occidentaux. En somme, pour nous, c’est un spectacle.

Quand on est frappés, on a l’impression que c’est

l’apocalypse. Shakespeare avait dit que la prospérité et la

paix produisent des couards. Autrement dit, des trouillards.

On a vécu une longue période de paix – très bien, j’en suis

très content – mais ça ramollit. »

Juvénal écrivait dès sa première satire :

« Aujourd’hui nous souffrons des maux d’une longue paix, plus

cruelle que les armes ; la luxure nous a assaillis pour la

revanche de l’univers vaincu. Aucun crime ne nous manque,

aucun des forfaits qu’engendre la débauche, depuis que la

pauvreté romaine a péri ».

Chaliand souligne le danger de la sécurité. Elle crée l’ennui

et la mort, l’anesthésie, dit l’historien américain Payne sur

l’Espagne où je vis.

« Comme je l’ai dit, c’est le prix de la paix et de la

prospérité. C’est aussi le vieillissement de la population qui

engendre le conservatisme. L’espèce humaine cherche la

sécurité, hélas, à tout prix. Je l’ai fui car c’est le début

de la mort. »

Eh oui, comme disait Bernanos, « la vie est un risque à

courir, pas un problème à résoudre ». C’est pour cela que plus

personne n’a d’enfants en occident, à part une poignée de

héros, alors que la population de l’Afghanistan a doublé

depuis 1979.

Chaliand enfonce le clou :

« Mais les sociétés européennes sont d’une sensiblerie quasimaladive : on ne peut plus rien supporter. À la campagne,

jadis, égorger un poulet, c’était aussi normal qu’aller

faucher le blé. Aujourd’hui, vous dîtes à un type de n’importe

quelle université, « On va manger un poulet mais il faut

l’égorger ». Il vous répondra « Ah non ! Pas moi ! » Inutile

de dire que si vous aimez la tauromachie, on vous soupçonne

d’être “facho”. Je le reconnais : j’aime la tauromachie. Et

alors ? »

https://comptoir.org/2017/05/24/gerard-chaliand-pour-les-pays-occidentaux-les-attentats-cest-du-spectacle/

https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/04/12/une-atmosphere-repugnante/

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/04/attali-la-selection-des-idiots-se-fera.html