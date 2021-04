https://thehill.com/opinion/criminal-justice/546445-cities-got-deadlier-in-2020-whats-behind-the-spike-in-homicides

Vernon Coleman – Pourquoi tant de si stupides?

« Les zombies et les trolls ne sont pas très intelligents et sont incapables de voir la situation dans son ensemble. Ils ne sont pas assez intelligents pour voir les choses en perspective. Ils ne croient pas que quiconque puisse dire de si gros mensonges … »

Zombies et trolls

Par le Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA

(abrégé par henrymakow.com)

Je pourrais pleurer sur ce qui est arrivé à la race humaine. Il y a trop d’individus pathétiques et terrifiés, la tête enfouie profondément dans le sable. Nos gouvernements ont menti, trompé, intimidé, trompé, menacé et opprimé.

Les gouvernements semblent avoir oublié les paroles de John Locke qui a déclaré: « Le peuple ne peut pas déléguer au gouvernement le pouvoir de faire quoi que ce soit qui serait illégal pour lui de faire lui-même. »

Nous payons nos gouvernements pour nous protéger et non pour nous détruire.

Il ne fait aucun doute que les masques font partie du processus d’oppression et ont rendu les gens encore plus effrayés qu’ils ne l’étaient. C’est, bien sûr, délibéré …

À moins que nous ne nous levions et que nous nous rebellions, les masques ne disparaîtront jamais.

Le plan est défini très précisément …

Bientôt les masques, symboles de l’oppression et de l’esclavage, seront obligatoires pour quiconque souhaite entrer dans un magasin pour acheter de la nourriture.

Et puis la prochaine étape rendra obligatoire pour les gens de porter des masques dans la rue ou même chez eux. Les caméras de nos téléphones et télévisions identifieront ceux qui enfreignent la loi.

Les collaborateurs qui portaient des masques dans les transports en commun et dans les magasins peuvent grogner mais ils accepteront l’extension de la loi – en particulier lorsqu’elle sera renforcée, comme elle le sera, avec plus de menaces sur une deuxième vague et un virus muté, plus meurtrier. .

ACCEPTATION MASSIVE DE LA SUBJUGATION

Pour moi, la vraie tragédie est que maintenant qu’ils ont été adoucis par leur assignation à résidence et la peur constante qui fait la propagande, des millions de personnes veulent en fait que les réglementations soient plus strictes. Ils veulent plus de verrouillages et des lois plus strictes sur le port du masque.

Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens?

Pourquoi tant de gens ne remettent pas en question ce qui se passe? Ne peuvent-ils pas lire et penser par eux-mêmes? Les réponses sont malheureusement clairement non et non …

Une explication est que le problème est ce qu’on appelle la dissonance cognitive. Beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas croire que les gouvernements pourraient dire autant de mensonges et que les politiciens pourraient être si trompeurs. Les zombies et les trolls ne sont pas très brillants et sont incapables de voir la situation dans son ensemble. Ils ne sont pas assez intelligents pour voir les choses en perspective. Ils ne croient pas que quiconque puisse dire d’aussi gros mensonges …

Le processus éducatif mis au point par les Nations Unies au cours des dernières décennies a été conçu pour renforcer la croyance en le collectivisme. Et c’est ce qui s’est passé. Ce sont des gens qui regardent ou écoutent la BBC et croient ce qu’ils voient ou entendent et qui croient que The Guardian est un journal – et ne réalisent pas que c’est une feuille de propagande construite sur l’argent du commerce des esclaves et nous poussant toujours plus loin vers un nouveau esclavage.

Les gens plus brillants peuvent voir à travers les mensonges et comprendre ce qui se passe.

HORMONES DANS L’EAU POTABLE

Je souligne depuis 30 ans que notre eau potable est enrichie en hormones féminines. Il est clair que ces hormones ont maintenant un effet dramatique sur la race humaine. Il y a plus à ce sujet, d’ailleurs, sur ma vidéo intitulée «L’eau du robinet est-elle potable?

Les problèmes ont commencé dans les années 60, lorsque des millions de femmes ont commencé à prendre la pilule contraceptive. Les résidus hormonaux de ces pilules sont excrétés dans leur urine.

Regardez ce qui se passe alors:

1. Après avoir suivi les procédures de purification standard, les eaux usées contenant de l’urine riche en hormones sont rejetées dans les rivières d’eau douce.

2. L’eau potable provient souvent des rivières.

3. L’eau est ensuite purifiée à nouveau – mais les programmes de purification de l’eau ne peuvent pas éliminer les résidus d’hormones.

4. Dans les années 1990, il était clair que notre eau potable contenait des hormones féminines. Un rapport de l’Agence britannique pour l’environnement a conclu que 57% des gardons d’une rivière avaient changé de sexe. Et on sait également maintenant que la fertilité masculine humaine a chuté ces dernières années.

Je pense que les zombies, les trolls, les porteurs de masques ont tous bu trop d’eau du robinet. Trop de tasses de thé, peut-être.

Cela explique pourquoi les zombies et les trolls mâles ont tendance à être efféminés et stupides et que les zombies, les trolls et les porteurs de masques ont tendance à être stupides, confus, irritables et boudeurs.

Alors, vous y êtes. Les petits cerveaux mal développés des trolls et des zombies ont été définitivement endommagés en regardant la BBC, en lisant The Guardian et en buvant de l’eau du robinet.

Il y a des millions de zombies et de trolls parce qu’ils sont naïfs, crédules, mal éduqués, peu intelligents, immatures et égocentriques mais finalement terrifiés par l’autorité parce que les hormones dans l’eau potable les ont transformés en adolescents permanents.

Ils peuvent être au-delà de notre aide.

ÉLIMINER LA PANDÉMIE

Enfin, je peux démolir toute l’absurdité du coronavirus en moins de trois minutes. Tout dans cette liste peut être vérifié.

1. De nombreux médecins, dont le Dr Fauci, le coronavirus supremo américain, ont admis que le risque de mourir du coronavirus peut être similaire au risque de la grippe.

2. La grippe peut tuer 650 000 personnes par an dans le monde. Même si les gouvernements du monde entier ont admis avoir manipulé leurs totaux, le total des décès de covid-19 s’approche seulement maintenant du total mondial de la grippe.

3. Voici comment ils ont manipulé les chiffres. Au Royaume-Uni, par exemple, toute personne qui a été testée positive pour le coronavirus et est décédée par la suite était officiellement une mort de covid-19 – tout ce qu’elle avait de mal avec elle.

4. La grande majorité des personnes mourant du coronavirus avaient plus de 80 ans et avaient de nombreux autres problèmes de santé. Le risque d’ajustement, les jeunes individus est très faible. Le risque pour les enfants est moindre que le risque d’être frappé par la foudre.

5. La recherche a montré que les masques sont dangereux, n’empêchent pas la propagation de l’infection et font presque certainement plus de mal que de bien. Le virus peut traverser directement le matériau d’un masque. Et le port d’un masque affecte les niveaux d’oxygène dans le sang. Au moins deux personnes sont mortes en portant des masques. J’ai cité des chiffres et des articles sur mon site Web http://www.vernoncoleman.com et dans d’autres vidéos.

6. Beaucoup de ceux qui font la promotion de l’histoire d’horreur du coronavirus sont liés d’une manière ou d’une autre à l’industrie des vaccins ou à la Fondation Bill et Melinda Gates – qui elle-même a des liens financiers solides avec l’industrie des vaccins. Par exemple, le conseiller scientifique en chef au Royaume-Uni était auparavant un cadre supérieur chez GSK – l’un des grands fabricants de vaccins.

7. Le gouvernement britannique a admis qu’au moins quatre fois plus de personnes sont décédées à la suite des verrouillages et d’autres mesures de contrôle que celles qui seraient mortes du coronavirus. Le remède a été beaucoup plus mortel que la maladie. Des millions de personnes attendent des tests et des traitements contre le cancer parce que les hôpitaux ont été fermés. Et certains services hospitaliers du Royaume-Uni sont toujours fermés.

8. Neil Ferguson, l’homme dont les prédictions ont conduit au verrouillage avait produit un certain nombre de prédictions inexactes avant de faire des prédictions extrêmement pessimistes sur le coronavirus. Son bilan est épouvantable. Le collège où il travaille a des liens financiers avec la Fondation Bill et Melinda Gates et les vaccins.

9. Exactement les mêmes erreurs ont été commises dans presque tous les pays du monde. Par exemple, des personnes âgées malades ont été emmenées hors de l’hôpital et jetées dans des maisons de retraite – entraînant des dizaines de milliers de décès dans chaque pays. Cela ne pouvait pas être une coïncidence – donc ça devait être un plan. Si vous supprimez les décès dans les foyers de soins du total au Royaume-Uni, vous vous retrouvez avec un maximum d’environ 20000 décès (bien que ce soit une exagération massive car ils incluaient la grippe et toute personne testée positive), ce qui est beaucoup plus petit que le total annuel des décès dus à la grippe.

10. Le nombre de personnes qui ont attrapé le coronavirus dans le monde serait désormais d’environ 10 millions. Mais la grippe peut toucher 1 milliard en une seule année.

Ce sont des faits qui ne peuvent être contestés, bien qu’ils soient supprimés. Imprimez la liste et donnez des copies aux sceptiques. J’ai du mal à croire que quiconque voudrait encore porter un masque une fois qu’il est au courant de ces faits simples.

Copyright Vernon Colman 2021

Le livre de Vernon Coleman, Coming Apocalypse, décrit le contexte du canular du coronavirus. Il est disponible en livre de poche et en livre électronique sur Amazon.

