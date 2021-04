« Un conflit avec la Russie est peut-être inévitable. Les menaces stridentes de Kiev de résoudre la crise dans l’est de l’Ukraine par la force des armes, combinées au refus de Washington de reconnaître que Moscou a en fait des intérêts de sécurité nationale légitimes dans l’est de l’Ukraine, le rendent ainsi. Tout aussi troublant, le président ne voit aucune raison particulière pour laquelle il devrait expliquer au peuple américain pourquoi la volonté de Washington de soutenir l’utilisation de la force par Kiev contre la Russie a un sens stratégique pour l’Amérique.

En 1937, lorsque le gouvernement impérial japonais a exprimé ses sincères regrets d’avoir attaqué et coulé l’USS Panay, une canonnière américaine qui patrouillait sur le fleuve Yangtze en Chine, l’ambassadeur américain au Japon, Joseph Grew, n’était pas satisfait. Il a averti le ministère japonais des Affaires étrangères que «les faits signifient plus que des déclarations».

Grew avait raison. Une garantie Biden-Harris de soutien au plan du gouvernement ukrainien de reconquérir ses territoires perdus, y compris Louhansk, Donetsk ou la Crimée, est à peu près aussi dénuée de sens que la garantie du gouvernement britannique de 1939 d’assistance aux Polonais en cas d’attaque allemande contre la Pologne .

En 1937, le président Franklin D. Roosevelt décida de ne pas riposter contre les Japonais. FDR savait qu’il n’y avait aucun soutien public aux États-Unis pour une guerre avec le Japon ou toute autre grande puissance. Le FDR a également résisté à la pression des amiraux de la marine américaine pour qu’ils ripostent parce qu’il savait que les forces armées américaines n’étaient pas prêtes pour une guerre à grande échelle. Quant à nos amis britanniques, ils n’étaient pas prêts à affaiblir leur flotte dans l’Atlantique pour rejoindre un combat contre le Japon alors que la menace de guerre avec l’Allemagne grandissait.

Il est facile pour les présidents de moraliser et de prendre position en public sur des questions à des milliers de kilomètres des frontières américaines alors que cela ne coûte actuellement rien en termes de sang américain. Malheureusement, cette condition ne durera pas. Les combats dans l’est de l’Ukraine feront de lourdes pertes des deux côtés. Les soldats russes et ukrainiens sont courageux, intelligents et impitoyables. Aucun d’entre eux n’est «réveillé». Tous sont motivés par le patriotisme, une discipline enracinée et une solide éthique militaire professionnelle.

Parce que l’armée russe est plus grande et mieux armée, le résultat le plus probable est une victoire russe. Moscou est alors susceptible de diriger ses forces pour engloutir le territoire ukrainien à l’est du Dniepr, ce qui aggravera les choses pour Kiev. Comme Angela Merkel l’a observé en 2015, Poutine est convaincu que la bataille dans l’est de l’Ukraine en est une qu’il peut définitivement gagner.

Si la puissance militaire russe l’emporte, la promesse de soutien du président Biden signifie que les forces aériennes ou terrestres américaines ou alliées de l’OTAN peuvent intervenir pour sauver les Ukrainiens de la défaite. En Europe, les forces terrestres de l’armée et de la marine américaines sont trop faibles pour intervenir à 500 milles à l’est de la frontière polonaise, même si elles sont renforcées en temps opportun par des brigades blindées. Aucune des forces terrestres de l’OTAN n’est prête à faire face aux formations d’artillerie de roquettes BM-30 SMERCH de la Russie. Les roquettes tirées à partir de seulement cinq des lance-roquettes BM-30 SMERCH de Russie peuvent dévaster une zone de la taille du Central Park de New York (843 acres ou 3,2 miles carrés) en quelques minutes.

Ainsi, si les forces américaines et alliées interviennent, elles le feront probablement avec des moyens aériens. On ne sait pas dans quelle mesure les défenses aériennes intégrées russes seront efficaces, mais il ne serait pas judicieux de sous-estimer l’impact des DAI russes avec des radars à réseau phasé. Certains des systèmes de défense aérienne les plus récents – comme le S-500 russe – sont si capables que de nombreux responsables de la défense américaine craignent en privé que même des avions de combat comme le F-22, le F-35 et le B-2 risquent d’être détruits s’ils tentent de pénétrer. eux.

Étant donné que les vents dominants en Europe de l’Est propageraient les retombées nucléaires à travers la Russie et l’Asie centrale jusqu’en Corée, l’utilisation russe d’armes nucléaires est très improbable – à moins bien sûr que les forces américaines n’utilisent de soi-disant «armes nucléaires tactiques», ce qui déclencherait l’Escalade russe au niveau nucléaire stratégique avec des conséquences inquiétantes pour la planète Terre. Cependant, pratiquement toutes les installations militaires américaines et alliées, de l’Estonie à l’Espagne, seront à portée de missiles de croisière russes Kalibr transportant des ogives conventionnelles hautement explosives de 1 000 livres.

L’apparente garantie du président Biden du soutien américain au président ukrainien suggère qu’il boit également profondément du poison de l’échec de la politique et du généralisme américains, une source d’esprits non créatifs sans aucune appréciation pour la guerre réelle. Vingt ans de batailles décousues contre des adversaires faibles (insurgés sans armées, sans forces aériennes et sans défense aérienne) n’ont pas élevé beaucoup de talents de combattant aux échelons supérieurs des forces armées pour faire face à un environnement de combat radicalement changé.

Tout aussi grave est la détérioration de la cohésion sociétale américaine, qui a été pleinement mise en valeur au cours de l’été 2020. Ajoutée à la flambée dramatique du trafic illégal d’êtres humains et de drogue qui traverse la frontière sud, il semble certain qu’une guerre majeure en Europe de l’Est seulement de graves vulnérabilités dans les forces armées américaines, mais la fragilité de la société américaine au monde entier.

Il convient de rappeler que lorsque les conseillers et secrétaires bellicistes de l’administration Trump ont appelé à une action militaire qui menaçait un conflit avec l’Iran en 2019, le président Trump a juste dit: «Non». Aujourd’hui, il apparaît que les séances de stratégie à la Maison Blanche ne sont guère plus qu’une façade derrière laquelle l’idéologie «réveillée» basée sur les souhaits domine les discussions. L’implication est qu’il n’y a pas d’adulte présent dans le bureau ovale capable de simplement dire «non».

En 1937, FDR était l’adulte du bureau ovale qui comprenait que l’opinion publique américaine exigeait l’obéissance. Il savait les énormes exigences que la guerre imposerait à l’économie américaine et à ses forces armées pendant une dépression. Pour FDR, ces réalités ont rendu impossible les représailles militaires contre le Japon.

Contrairement à FDR à l’époque, maintenant Biden, Harris et leurs conseillers «réveillés» font preuve de prudence. Qu’ils le réalisent ou non, ils jouent également avec la survie de leur propre administration.

Douglas Macgregor, colonel (à la retraite) est un chercheur principal de The American Conservative , l’ancien conseiller du secrétaire à la Défense de l’administration Trump, un vétéran du combat décoré et l’auteur de cinq livres.

