Satan a emmené Christ sur une montagne extrêmement élevée pour lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Les Evangiles ne nomment pas la montagne, mais étant donné le flair de l’Adversaire pour le dramatique, on doute plutôt qu’il ait favorisé les collines poussiéreuses de Palestine. De tous les sommets étonnants qui ont pu tenter le tentateur, n’en choisir que le Jakobshorn aurait été un échec impardonnable de l’imagination poétique. À 8500 pieds, le Jakobshorn est loin d’être le plus haut sommet des Alpes rhétiques, mais ce qui lui manque en grandeur verticale, il le compense largement avec une vue orientée au nord sur la ville la plus satanique du monde: Davos, en Suisse.

Chaque année, les oligarques les plus riches du monde et les dirigeants politiques les plus influents se réunissent dans la station balnéaire du Forum économique mondial pour discuter et élaborer des stratégies sur l’avenir. Davos est devenu un symbole condensé de la sorte de puissance mondiale avec laquelle Satan a dû tenter le Christ; mais alors que le Christ a refusé d’inaugurer son royaume d’un autre monde par des moyens matériels, la «foule de Davos» – longtemps affligée de délires messianiques – est désireuse de déployer la coercition pour inaugurer la leur. Leur programme a été nommé par euphémisme «La grande réinitialisation», et il envisage ce que beaucoup de ses partisans appellent ouvertement un «nouvel ordre mondial».

Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF, a commencé à faire connaître le programme Great Reset en 2014, mais la pandémie COVID-19 a fourni les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. Schwab fait valoirque pour résoudre les crises qui affligent l’humanité – le changement climatique, la montée en flèche des inégalités, l’endettement public profond, la pire dépression économique mondiale depuis les années 1930 et, bien sûr, la pandémie – «le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et nos économies, de l’éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. » Même après la dernière réunion (numérique) du WEF en janvier, les détails de cette refonte restent stratégiquement vagues, en particulier comme le rapportent des médias historiques sympathiques. Mais une étude des propositions les plus importantes, y compris celle de Schwab, révèle un complot à la fois complet et banal.

Le changement climatique, nous dit-on, est une menace existentielle pour l’humanité et la fenêtre d’atténuation se referme rapidement. Les États-nations sont des créatures têtues et irascibles sur lesquelles on ne peut pas compter pour donner la priorité aux intérêts à long terme du monde par rapport à leurs propres désirs immédiats. Ainsi, ils doivent renoncer à leur souveraineté dans les domaines influençant l’environnement, en externalisant le pouvoir de réglementation et de surveillance à des entités supranationales dirigées par des élites approuvées par le WEF qui, naturellement, comprennent les besoins des nations individuelles et l’impact de ces besoins sur le climat, bien mieux que ceux-ci et les citoyens des nations. Cette centralisation de l’économie mondiale (ce qu’un contributeur du WEF décrit comme une fusion du capitalisme et du socialisme ) sera facilitée par une transition des monnaies nationales vers les monnaies numériques contrôlées par les banques centrales.

Le passage aux monnaies numériques est essentiel à la grande réinitialisation. Comme les économies elles-mêmes sont notoirement peu disposées à se soumettre aux idées des économistes, les personnes constituant des économies individuelles doivent également être étroitement réglementées, de peur que les habitudes de consommation personnelles ou l’entrepreneuriat sur le marché noir ne sabotent l’effort de guerre lié à la crise climatique. Une telle réglementation sera accomplie en partie en supprimant le papier-monnaie introuvable et en obligeant toutes les transactions à être transparentes et enregistrées en permanence.

Cela fait partie de l’adoption radicale de la Grande Réinitialisation de la Quatrième Révolution Industrielle, qui, selon Schwab , «se caractérise par une fusion de technologies qui brouille les frontières entre les sphères physique, numérique et biologique». L ‘«Internet des corps» (IoB) – les réseaux poreux résultant de l’interfaçage des corps humains avec des machines connectées à Internet – offre un degré de contrôle social jusqu’alors inconcevable grâce à la manipulation de données dérivées de téléphones intelligents, de gadgets de fitness, de pompes à insuline automatisées, d’implants cochléaires , des stimulateurs cardiaques et un certain nombre d’appareils désormais omniprésents – des manipulations de données qui peuvent être mortelles. Schwab envisage des entités internationales régulant l’IoB afin qu’il fonctionne «comme un complément aux meilleures parties de la nature humaine – créativité, empathie, intendance», et ainsi «élever l’humanité dans une nouvelle conscience collective et morale basée sur un sens partagé du destin. . »

L’IoB joue un rôle de plus en plus important dans «l’Internet des objets» (IoT), dont le marché devrait dépasser les 2,4 billions de dollars d’ici 2027 . La Silicon Valley et ses analogues étrangers n’ont pas besoin de développer l’IoB avec une intention néfaste pour que son abus totalitaire soit pratiquement garanti. Tout comme ils abusent aujourd’hui de la confiance des utilisateurs et de la vie privée en toute impunité en ce qui concerne l’IoT et le suivi en ligne, les exigences du marché garantissent qu’ils feront de même avec les données beaucoup plus rentables – car infiniment plus intimes – générées par l’IoB. De vastes étendues de la personnalité humaine restent incommodées et le néolibéralisme a horreur du vide.

Comme l’ indique clairement le portail Great Reset du WEF , le contenu de la «conscience morale» de Schwab s’alignera sur les préoccupations paroissiales des défenseurs occidentaux de la justice sociale ™. Aux États-Unis, de nombreux conservateurs et libertariens sont déjà alarmés par les initiatives de «passeport santé» comme le CommonPass , qui craignent de mener à la mise en place d’un système de crédit social à la chinoise pour faire respecter la moralité progressiste. Au vu de l’enthousiasme du WEF pour la manière dont le Parti communiste chinois contrôle ses citoyens, ces craintes sont plus que justifiées.

Le programme Great Reset semblera assez familier aux évangéliques américains avec une prédilection pour l’eschatologie dispensationaliste. Comment les littéralistes bibliques qui étaient autrefois effrayés par les cartes de crédit pourraient-ils regarder l’engouement du WEF pour l’IoB et la monnaie numérique et ne pas penser immédiatement à la deuxième bête d’Apocalypse 13, qui a le pouvoir de «provoquer ceux qui ne voudraient pas adorer [son image ] d’être tué »et oblige tous« à être marqués sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre sans la marque »? C’est comme si Klaus Schwab avait lu toutes les spéculations apocalyptiques sur l’Antéchrist et le gouvernement mondial de John Nelson Garby à Hal Lindsey, Pat Robertson et John Hagee, et avait décidé que ce n’était pas de la théologie indésirable mais plutôt une feuille de route vers l’utopie.

Lorsque nos élites mondiales complotent en plein jour pour instaurer le nouvel ordre mondial, est-il étonnant que les évangéliques conditionnés de Left Behind se livrent aux fantasmes de QAnon sur ce que ces mêmes élites font dans le noir?

L’angoisse apocalyptique occasionnée par le dispensationalisme est loin d’être un phénomène exclusivement évangélique ou même chrétien. Il imprègne tellement notre culture que même les progressistes laïques oscillent entre l’optimisme post-millénariste et le désespoir prémillénariste. Cette anxiété typiquement américaine s’est peut-être calmé après avoir explosé à la suite du 11 septembre, et a brièvement resurgi dans la spéculation selon laquelle notre premier président noir était en fait l’Antéchrist, mais il est maintenant sur le point d’exploser plus fort que jamais – et peut-être devrait.

En novembre de l’année dernière, l’ancien secrétaire d’État John Kerry – actuellement envoyé spécial du président Biden pour le climat – a déclaré lors d’une table ronde organisée par le WEF que l’administration Biden soutiendrait la grande réinitialisation. «[I] t arrivera», a promis Kerry. «Et je pense que cela se produira avec une vitesse et une intensité supérieures à ce que beaucoup de gens pourraient imaginer. En effet, les citoyens des États-Unis viennent de faire une grande réinitialisation… Et c’était un niveau de vote record. »

Les États-Unis se sont autrefois révélé un rempart contre les machinations tentaculaires de l’Union soviétique. Cependant, la victoire exigeait d’étendre ses propres tentacules, et depuis, elle répugne à les rétracter. Maintenant, après un bref interrègne orange, ces tentacules se tordent, désireux de remplir un mandat imaginé pour soumettre le monde à un totalitarisme néolibéral plus complet que tout ce qui est réalisé par Moscou.





Justin Lee est rédacteur en chef adjoint d’Arc Digital et enseigne l’écriture de premier cycle à l’Université de Californie à Irvine. Il peut être suivi sur Twitter @justindeanlee.