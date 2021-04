PAR TYLER DURDEN

MARDI 13 AVRIL 2021-23: 10

Rédigé par Michael Snyder via TheMostImportantNews.com,

Si nous acceptons ce qu’ils nous font maintenant, ils continueront tout simplement à repousser les limites. Au cours des 12 derniers mois, les autorités du monde occidental ont utilisé la pandémie comme excuse pour imposer des mesures orwelliennes que nous n’aurions jamais acceptées en temps normal. Ils nous promettent que ces mesures ne sont que «temporaires», mais la pandémie sévit déjà depuis un an et rien n’indique qu’elle disparaîtra de si tôt. Si ceux qui nous gouvernent sont prêts à aller à des extrêmes aussi ridicules pendant une pandémie relativement mineure, que seront-ils prêts à faire une fois que les choses commenceront à devenir vraiment folles ?

Regarder les événements qui se sont déroulés dans une église d’Edmonton ces derniers jours a été pour moi un point de rupture émotionnel.

Mercredi dernier, la GRC a attiré l’attention du monde entier lorsqu’elle a érigé une clôture à trois niveaux autour de l’église GraceLife pour tenter d’empêcher les gens d’entrer.

Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé qu’une seule clôture ne serait pas suffisante. Apparemment, rassembler des chrétiens est si dangereux que trois clôtures étaient nécessaires.

Il va sans dire que ce geste draconien a fait beaucoup de manchettes et que dimanche environ 400 chrétiens se sont rassemblés pour protester contre l’église. La plupart d’entre eux étaient tout simplement en chantant des cantiques ou en lisant la Bible, mais quand quelques – uns d’entre eux ont commencé démolissant une des clôtures, 200 policiers anti-émeute lourdement armés déplacé dans .

Je m’attendrais à voir ce genre de scène en Chine communiste, en Corée du Nord ou en Iran.

Ce genre de chose n’était jamais censé se produire au Canada.

Sur 4,4 millions de personnes vivant en Alberta, il n’y a eu que 2 013 décès, et environ la moitié de ceux-ci concernaient des personnes âgées de 80 ans ou plus.

S’il n’est pas sécuritaire d’aller à l’église, pourquoi des hordes de Canadiens sont-ils autorisés à circuler dans les commerces de détail tous les jours de la semaine?

Si des églises devaient être fermées, vous penseriez que Wal-Mart, Costco et Canadian Tire devraient également être fermés.

Mais ils ne sont pas fermés.

Partout dans le monde occidental, on nous promet que la vie reviendra enfin à la «normale» une fois la pandémie terminée, et ils nous disent que les vaccins mettront fin à la pandémie.

Mais cela ne se produit pas. Les cas sont à nouveau en hausse, et des milliers de personnes tombent encore malades même si elles ont été «complètement vaccinées» .

Et maintenant, Pfizer et Moderna admettent publiquement que leurs vaccins ne fournissent qu’environ six mois d’immunité …

Selon de nouvelles recherches de Pfizer et Moderna, il semble que l’immunité au COVID-19 durera au moins six mois chez les personnes entièrement vaccinées, bien que des études soient en cours. Dans un communiqué publié jeudi par Pfizer-BioNTech, l’immunité contre le coronavirus est confirmée pour durer au moins six mois pour les personnes qui ont été entièrement vaccinées avec le vaccin Pfizer.

La plupart des personnes qui se font vacciner pensent qu’elles ont maintenant une sorte d’immunité permanente, mais ce n’est même pas près d’être exact.

Pendant ce temps, des variantes continuent d’apparaître dans le monde entier contre lesquelles les vaccins actuels ne seront pas du tout efficaces .

Je sais que beaucoup d’entre vous ne veulent pas entendre cela, mais la pandémie est avec nous pour rester.

Et cela signifie que les mesures orwelliennes qui sont mises en place sont avec nous pour rester aussi.

Au Royaume-Uni, une enquête récente a révélé qu’une majorité de la population britannique est en fait en faveur d’un système de passeport permanent pour les vaccins …

Une autre enquête inquiétante a révélé qu’une majorité de Britanniques sont prêts à accepter des passeports vaccinaux afin de se livrer à des activités quotidiennes de base, et qu’ils sont prêts à accepter le système de carte d’identité numérique EN PERMANENCE.

Le sondage London Independent, mené par le sondeur Savanta ComRes, a mis en évidence les résultats, 56% d’entre eux affirmant qu’il serait acceptable de devoir prouver une vaccination ou un statut COVID négatif pour entrer dans un magasin.

Moins d’un tiers, 32 pour cent, ont déclaré que ce serait inacceptable, selon l’enquête.

Qu’est-il arrivé aux Britanniques dans le monde?

Ici aux États-Unis, des chercheurs développent un capteur implantable qui peut dire si vous êtes malade ou non. Si vous ne le savez pas encore, je vous recommande vivement de regarder ce rapport de 60 minutes .

En Australie, les mesures orwelliennes qu’ils ont instituées pendant cette pandémie ont régulièrement fait la une des journaux partout dans le monde, et maintenant ils envisagent de faire quelque chose de complètement insensé.

J’ai eu du mal à le croire quand je l’ai lu pour la première fois. Selon une source de nouvelles australienne , le gouvernement envisage en fait d’exiger des gens qu’ils fournissent «100 points d’identification» avant qu’ils ne soient autorisés à accéder aux plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter ou Instagram…

Le gouvernement Morrison envisagera une mesure radicale pour prévenir l’intimidation et la pêche à la traîne en ligne, mais les experts affirment que la proposition impliquerait de graves risques pour les utilisateurs des médias sociaux.

Le gouvernement envisage de forcer les utilisateurs de plates-formes de médias sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram – ainsi que des plates-formes de rencontres en ligne comme Tinder – à télécharger 100 points d’identification afin de les utiliser.

La recommandation, qui a déjà été soulevée, est l’une des 88 recommandations d’un rapport d’un comité parlementaire sur la violence familiale, domestique et sexuelle.

Telle est la direction que prend notre monde.

Pendant longtemps, nous avons profité d’un Internet relativement gratuit et ouvert, mais cette époque est maintenant révolue.

Aujourd’hui, les tyrans du monde entier voient qu’Internet peut être utilisé comme un outil de contrôle, ce qui devrait nous alarmer tous profondément.

Au cours des 12 derniers mois, la pandémie a été utilisée comme justification pour faire avancer la tyrannie à pas de géant.

Si c’est ce qui s’est passé lors d’une pandémie relativement mineure, que va-t-il se passer une fois qu’une véritable urgence mondiale surviendra?

Nous devrions tous y réfléchir très attentivement, car nous entrons dans une période très sombre et la tyrannie gouvernementale ne fera qu’empirer.