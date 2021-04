https://www.dedefensa.org/article/les-rendez-vous-de-joe

• Joe Biden invite Poutine à un sommet quelque part hors des USA et de la Russie, et quelque part dans les quelques mois qui viennent. • Peut-être s’avise-t-on qu’il y a, ici et là, des risques de guerres extrêmement massacreuses, du type nucléaire par exemple, comme les décrit Tulsi Gabbard. • On dit cela en parlant du comportement des USA & Cie (le bloc-BAO) en Ukraine et alentours. • Il est vrai qu’on s’agite avec mornitude dans ce qui pourrait être décrit comme une œuvre de l’Art Contemporain, par exemple un “plug anal” dans la stratégie occidentale.

