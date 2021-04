Le lecteur : Le plan à long terme des «élites mondiales» pour nous déconnecter de notre réalité organique, par exemple la connexion à Dieu et la remplacer par la matrice numérique, je crois que c’est la vision ultime et la plus large de cette crise, littéralement la bataille spirituelle ultime. Ce n’est pas pour enlever tout ce à quoi nous sommes confrontés, mais seulement pour soutenir à quel point l’assaut contre la vraie vie humaine, l’amour et la liberté auxquels nous sommes confrontés!

Devenez féroce envers tous ceux qui propagent la peur.