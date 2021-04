Hypatie (Ὑπατία, née entre 355 et 370 selon les sources et assassinée par des chrétiens en 415) est une philosophe néoplatonicienne, astronome et mathématicienne grecque d’Alexandrie. Femme de lettres et de sciences, elle est à la tête de l’école néoplatonicienne d’Alexandrie, au sein de laquelle elle enseigne la philosophie et l’astronomie. C’est la première mathématicienne dont la vie est bien documentée.

Hypatie est reconnue de son vivant pour être une professeure de renom et une sage conseillère. La seule source listant ses œuvres, la Souda, lui attribue un commentaire sur les Arithmétiques de Diophante d’Alexandrie, qui aurait peut-être partiellement survécu en s’incorporant au texte original de Diophante parvenu jusqu’à nous, et à un autre, perdu, sur le traité d’Apollonios de Perga portant sur les sections coniques. Elle participe par ailleurs au commentaire ou à l’édition de l’Almageste de Ptolémée par son père. Elle a également instruit d’autres philosophes dans l’art de construire des astrolabes et des hydromètres.

Bien que non chrétienne, Hypatie est connue pour sa tolérance à l’égard des premiers chrétiens. Elle enseigne ainsi à de nombreux étudiants chrétiens, dont Synésios de Cyrène, futur évêque de Ptolémaïs. Jusqu’à la fin de sa vie, Hypatie conseille Oreste, alors préfet d’Égypte, qui est en conflit ouvert avec Cyrille d’Alexandrie, évêque d’Alexandrie. Des rumeurs indiquant qu’elle entretient le conflit entre Oreste et Cyrille poussent une foule de moines chrétiens, en mars 415, à l’assassiner, à la démembrer et à brûler son corps. Ils sont notamment incités à tuer Hypatie par un meneur spirituel nommé Pierre, sous l’influence de Cyrille d’Alexandrie.

Sa mort sous les coups des chrétiens choque l’Empire et fait d’elle une « martyre de la philosophie », menant les futurs néoplatoniciens comme Damascios à devenir de fervents opposants au christianisme. Pendant le Moyen Âge, le symbole d’Hypatie est récupéré et déformé pour en faire une incarnation des vertus chrétiennes ; elle pourrait être à l’origine de la légende de Catherine d’Alexandrie.

Hypatie est décrite comme un génie universel40, mais elle est probablement davantage une enseignante et une commentatrice qu’une innovatrice41,MD 8,3. Aucune preuve ne permet d’affirmer qu’elle ait publié des travaux indépendants sur la philosophie42, ou réalisé des découvertes mathématiques importantes41,MD 8,3. À son époque, les érudits préservent les œuvres mathématiques classiques et les commentent pour développer leurs arguments, plutôt que de publier des travaux originaux41,43. Il est également suggéré que la fermeture du Mouseion et la destruction du Serapeum aient pu conduire Hypatie et son père à concentrer leurs efforts sur la préservation des livres mathématiques fondateurs, afin de permettre qu’ils restent accessibles à leurs étudiants42. La Souda affirme que tous les écrits d’Hypatie sont perdus44 ; des recherches modernes ont cependant identifié plusieurs œuvres pouvant avoir été écrites de sa main, sans toujours s’accorder sur les identifications de ces dernières et le degré de probabilité qu’Hypatie en soit l’autriceNote 3. Elle écrit en grec, qui est la langue parlée par les personnes les plus instruites en Méditerranée orientale à cette époque4. Dans l’Antiquité classique, l’astronomie est considérée comme essentiellement mathématique45. Par ailleurs, aucune distinction n’est faite entre les mathématiques et la numérologie ou l’astronomie et l’astrologie45.

