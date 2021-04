Cher Nicolas (Panagiotis nous écrit de Grèce, de Trézène, pensez Racine: « le dessein en est pris, je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l’aimable Trézène… »). Les chèvres se correspondent, les hommes étant partis – tous ou presque.

Je vous remercie de votre article sur la vingt-cinquième heure. Nous l’avons lu, ma compagne et moi ce soir, pendant que les poissons tapaient sur la coque du voilier et pour le reste, dans enfin le silence.

Il y aurait sans doute un parallèle à établir entre Virgil Gheorghiu et Günther Anders avec son idée autant précoce de l’obsolescence de l’homme. Mais de toute manière pour ce qui est de la vingt-cinquième heure il n’y a plus rien à faire et peut-être bien, même à dire.

Nous nous demandons ma compagne et moi dans quelle mesure tenir nos deux blogs… tient encore de ce monde. Nous poursuivons en nous disant que certains lecteurs avanceront un peu dans la prise de conscience que notre kairos [Καιρός] est déjà synonyme de l’au-delà du méta-monde des humains. En Occident en tout cas.

Puis, nous nous disons que comme nous vous lisons pour enfin lire quelques lignes encore éclairantes et intelligentes, ainsi nos lecteurs trouvent sans doute quelque chose de concluant (et non pas de rassurant) dans nos écrits.

Dans ce sens et seulement dans ce sens, vous pouvez si vous le souhaitez faire connaître mon blog pour qu’il arrive si j’ose le dire à sa fin avec les meilleurs lecteurs qu’ils soient.

Car en réalité il y a eu deux tournants dans mon blog. D’abord 2015 et le fait d’avoir coupé les ponts avec la gôchosphère, de nombreux lecteurs endoctrinés ne l’ont pas suivi, et ils ont été remplacés par un lectorat que l’on nommait jadis souverainiste et d’extrême droite. Le deuxième tournant c’est en ce moment. Mon positionnement très clair devant le bouquet final covidien ainsi que le fait de ne plus tourner autour du pot car je dénonce désormais les loges, les satanistes et les pédophiles entre autres. Ce qui visiblement gêne certains lecteurs issus cette fois-ci du dit souverainisme pour qui m’écrivent toute leur… incompréhension : « Quand dans un papier (l’avant-dernier je crois), tu évoques à la fois les gnostiques, les satanistes, les juifs, les loges et les pédophiles, ça fait vraiment beaucoup… Il ne manque plus que les illuminati et les reptiliens ! »

Oui, ça fait vraiment beaucoup pour qu’ils comprennent, ces victimes volontaires. Ils peuvent quitter le blog… bon vent. Ainsi le dernier noyau dur, formé par les lecteurs du blog sera enfin le bon, telle la dernière semence humaine définitivement perdue dans un océan de stérilité.

Enfin, notre coin de Trézène historique est beau et chaud. Mais pour le reste, peu d’humains résistent encore si ce n’est que dans la tête. En pleine campagne d’ailleurs largement vide, la majorité porte alors un masque… donc la boucle est bouclée, du vétérinaire de Thessalonique, Bourla de Pfizer à Hésiode, le chemin ne sera guère trop long.

Mais enfin, nous avons aussi des chèvres ici et même Guénon dont les livres provoquent une certaine agitation à notre Mimi, l’un des chats à bord de notre vieux voilier. Sinon, des Polonais… peut-être parmi les plombiers jadis de la directive Bolkestein mais désormais retraités, arrivés à notre coin de Trézène en camping car, pour y vivre l’Apocalypse disons-nous autrement qu’à Gdansk. Tout cela, pendant que les églises sont plus vides que jamais.

http://www.greekcrisis.fr/2021/04/Fr0878.html#db