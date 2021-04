#Désobéissance civile

Si nous ne faisons pas sauter la banque MAINTENANT, c’est l’avenir qui nous attend.

Je ne vous dis pas cela pour vous terrifier, mais pour vous faire prendre conscience.

1- il est clair que la prolongation de règles restrictives sévères risque d’entraîner une non-conformité généralisée.

Pour le bien commun, il faut donc se déplacer vers des camps de détention où concentrer tous les non vaccinés qui n’essaient pas, toutes les 48 heures et à leurs frais, de ne pas être infectés.

2 à 15 jours après la 2ème vaccination (si les doses sont disponibles), la libération conditionnelle sera accordée pendant 6 mois (jusqu’au rappel).

Ceux qui choisissent librement de ne pas être vaccinés resteront en prison indéfiniment, mais ne pourront en aucun cas bénéficier d’un traitement par le NHS.

3- Dans une saine gestion fiscale respectueuse des règles de l’UE, les détenus seront en tout état de cause chargés, d’un rôle immédiatement exécutif et non contestable, des frais supportés par les sociétés concessionnaires du campus pour leur entretien et d’une part du forfait coûts à amortir

4- Les détenus qui ne sont pas en mesure, à l’entrée, de garantir le remboursement des dépenses engagées par les concessionnaires, seront tenus à un nombre d’heures de travail de valeur correspondante, dans les fonctions établies à la seule discrétion du directeur du camp.