Pire que les USA (Lucien Cerise) :

Pour Baudrillard, la véritable apocalypse n’était pas la fin réelle du monde, sa fin physique, matérielle, assumée, mais son unification dans ce qu’il appelait le « mondial », ce que l’on appelle aujourd’hui le mondialisme, et qui signait la vraie fin, le simulacre ultime, le « crime parfait », c’est-à-dire la fin niant qu’elle est la fin, la fin non assumée, donnant l’illusion que ça continue.

https://www.dedefensa.org/article/tristes-anniversaires-et-brutal-reve

https://leblogalupus.com/2019/02/21/la-legendaire-interview-de-lucien-cerise-sur-le-systeme-qui-vaut-bien-cent-livres-mais-attention-plus-de-onze-mille-mots/

https://lesakerfrancophone.fr/la-crise-ukrainienne-se-resorbe

Guénon : et c’est ainsi que, si l’on veut aller jusqu’à la réalité de l’ordre le plus

profond, on peut dire en toute rigueur que la « fin d’un monde » n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion.