PAIN AND GAIN…NOTRE AMI PIERRE ET LES ILLUSIONS PERDUES DE L’US ARMY (découvrez sur Benghazi le film 13hrs)

« Les FX ont tué le cinéma…mais ils n’ont rien changé à l’art de la guerre ! »

« Illusions perdues » -merci Honoré – de l’US Army.

Guerre hybride. Concept moderne. On peut gagner une guerre en perdant des batailles. Certes. Mais pas trop. Pas en les perdant toutes comme le font les militaires américains en ce moment.

Quel est le salaire moyen d’un soldat américain ?

Le salaire moyen d’une personne au poste de Soldier chez US Army est de $54 881. Les salaires de personnes au poste de Soldier chez US Army peuvent aller de $24 094 à $149 799

https://www.glassdoor.fr/salaire/US-Army-Soldier-États-Unis-Salaires-EJI_IE41322.0,7_KO8,15_IL.16,26_IN1.htm

On peut avoir un plan de carrière dans l’Armée US.

Mais quand on sait que le salaire moyen du peuple Yéménite voisine les 250€ mensuels, peu de chances que l’on rejoigne Ansar Allah pour y faire … carrière. Les Houthis descendants de la Reine de Saba, vénérée entre autres par notre Sacro-Saint Bob Marley et ses Rastafaris s’avèrent de redoutables guerriers. Motivés eux !

Et pas par l’argent du diable !

Rappelons que l’arrivée des soldats Américains en Afghanistan installant leurs gigantesques tentes et infrastructures climatisées avaient étonné les Talibans… Et probablement renforcé leurs motivations.

Les tranchées de 14-18, Dunkerque, Stalingrad, Dien Bien Phu sont bien loin. Confort et clim, condition Sine qua non de la guerre US Army !

Pas sûr que l’Armée russe ait cette obsession !

L’Armée russe avec l’académie Frounze dispose d’une, sinon la meilleure école militaire au monde. Relations publiques tapageuses ne sont pas le style de la maison. Efficacité et discrétion seraient plutôt ses maîtres mots. Pas besoin de psychologie sociale et de théories de groupes. Chacun trouve sa place naturellement ou du moins le moins artificiellement possible.

En art opératif, technique inventé par les Svietchine, Triandafilov, Isserson et Toukhatchevski, il n’y a pas de batailles décisives mais une succession d’actions qui détruisent la cohésion et le système de l’adversaire.

Gueorgui Konstantinovitch Joukov était soldat en 14. Son cheval a été tué sous lui. Il a retenu la leçon des stupidités des stratégies de 14-18. Esprit simple et déterminé il a appliqué avec réussite les systèmes complexes des stratèges hautement intellectuels russes. Nul doute que les responsables de l’Armée russe ont continué la réflexion. Et l’ont améliorée. Ils ont adapté les armes à la stratégie. Là où l’Armée US a adapté son armée à la technologie. Et aux budgets. Erreur fatale et couteuse. Y compris pour l’économie américaine. En quasi-faillite, Quantitative Easing et armes de destructions massives !

L’Armée US s’est auto-neutralisée technologiquement. Ses budgets sont devenus pharaoniques à tous les étages. Halliburton aidée par les Rumsfeld et Cheney facturait 100$ le nettoyage de 7 kg de linge dans les années 2006 par exemple ! Royal au bar et à la blanchisserie l’Armée US !

500 milliards de dollars d’investissement pour le raté F35. Avec un programme qui s’arrêterait ses jours-ci ! Et un coût supérieur à trois fois son poids en or pour le B2.

Que dire aussi du programme F117 Furtif. Anéanti par le coup asséné par les Serbes en détruisant l’un d’eux avec des armes des années 60 !

Les Yéménites ont semé la zizanie dans les défenses américaines avec des armes à 20 000€ ! Et continuent de le faire. Leurs derniers drones, d’une efficacité redoutable relèvent du génie du bricolage et bousculent la réflexion stratégique militaire. Le commandement US avoue son impuissance.

L’Armée russe domine en ce moment l’Armée américaine….avec un budget onze fois inférieur.

Les Américains s’enfoncent encore plus dans l’Hollywoodien : la dernière ânerie américaine pour quand même faire croire qu’ils peuvent gagner une guerre alors que Sergueï Shoïgou et Valery Gerasimov sont sur des modèles de guerre hybrides fruit de plus d’un siècle de réflexion stratégique, un avion miracle le B-21 Raider Bomb ! : https://www.sciencetechniz.com/2021/03/the-untold-secret-of-b-21-raider-bomber.html

Les Français, syndrome de Maginot planche sur le remplacement du Charles de Gaulle par un autre porte-avions ! Durée de vie d’un porte-avions en ce moment : quelques heures !

L’exploit du Capitaine de pédalo Hollande – modèle de Macron – relatif au Mistral laissera aussi des traces. Titanic, pavillon US ? Oui mais également Otanien, anglais, français, italien espagnol et alii…Plus on est nombreux, plus est fun-board le naufrage !

Recensement des récentes opérations militaires américaines et alliés :

. survol par un drône d’attaque iranien armé de missiles du porte-avions

USS Dwight Eisenhower.

. un drône d’attaque cible et touche une base miltaire US en Irak.

les missiles syriens pénètrent sur l’espace d’Israel et touchent des avions.

un missile syrien s’abat prés de la centrale nucléaire de Simona

succession d’explosion entendues à Tel Aviv;

survol de Taiwan par l’aviation chinoise. Une première depuis l’histoire de l’aviation.

explosion gigantesque sur le site de Tomer où sont produites des armes les plus modernes annoncée par les media comme accident controlé.

https://fr.timesofisrael.com/forte-explosion-controlee-dans-une-usine-de-roquettes-dans-le-centre-disrael/

Voilà des événements qui ne peuvent que surprendre.

Dernière nouvelle : probablement échaudée par ses revers un peu partout, y compris au Vénézuela, l’Armée US débarquerait en Côte d’Ivoire. Riche en pétrole, en gaz et en chocolat. Ceci explique cela !!!

On la croyait or puis plaquée or, l’US Army !

La voilà qui hérite de la médaille en …chocolat !

Brennos du Clan des Siliciens.