Un rapport de la Kaiser Family Foundation a averti cette semaine que les États-Unis approchent d’un «point de basculement»: la plupart des personnes désireuses de se faire vacciner l’ont déjà été.

Vendredi, un peu moins de 42% des Américains – et près de 53% des adultes de 18 ans et plus – ont reçu au moins une dose de vaccin.

Plus de 35 pour cent des adultes sont entièrement vaccinés, soit environ 27,5 pour cent de la population.

Environ 20% de la population américaine est considérée comme «hésitante à la vaccination». On ne sait pas tout à fait ce qui est à l’origine de la baisse actuelle des taux de vaccination quotidiens avant que les États-Unis atteignent 80% des personnes éligibles à se faire vacciner – mais cela semble être généralisé.

Après être passée à plus de trois millions par jour pendant au moins une semaine, la moyenne mobile sur sept jours des vaccinations quotidiennes est maintenant inférieure à ce chiffre, selon les données de Bloomberg et du CDC.

Certains des sites, comme un site de vaccination de masse à Cal State à Los Angeles, en Californie, ne devaient être ouverts que pour une fenêtre de huit semaines après avoir été installés par la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Mais d’autres, comme un site de vaccination de masse dans le comté de Summit, dans le Colorado, ferment volontairement et plus tôt que prévu en raison de la «baisse de la demande» de vaccins.

Des fermetures ont également lieu dans l’Ohio, le Nevada, la Floride, le Texas et la Californie.

Pendant ce temps, les responsables du Kansas et du Mississippi demandent aux responsables fédéraux de leur envoyer moins de vaccins.

