Eh bien l’hypothèse putsch / Général Pierre de Villiers, que j’avais évoqué dès les débuts des Gilets Jaunes si tu te souviens, semble gagner du terrain. Les « opérations de police » contre les racailles des cités ressembleront-elles aux « opérations de police » de la Guerre d’Algérie ? C’est sans doute l’idée, car il s’agit de gérer l’effondrement économique mais aussi et surtout politique, puisqu’aucun candidat aux présidentielles ne sera perçu comme légitime s’il est élu. Le COVID ne s’en ira plus (la dernière mode c’est le variant indien), les contraintes ne vont plus se succéder mais s’accumuler. En plus des mesures liberticides covidiennes, il y aura la lutte contre les « séparatismes », donc contre les cités, nouvelle « Bataille d’Alger » d’avance validée par nos patrons d’Outre-Atlantique et Otanesques. Sachant qu’une partie non négligeable des soldats (à différencier des militaires non combattants) vient de ces cités, ça risque de ne pas bien se passer du tout, la mémoire familiale maghrébine de la Guerre d’Algérie (que l’Education Nationale n’a jamais su supplanter et pour cause, les vaincus ne pouvant faire la leçon aux vainqueurs), il y a fort à parier que les engagés des cités ne voudront pas devenir nos nouveaux Harkis. Mais avant la Bataille d’Alger, véritable laboratoire de la guerre urbaine post-moderne, il y a eu le Massacre de Sétif, qui correspond à une logique coloniale, c’est-à-dire à un contexte de pénurie continuelle et brutale. C’est peut-être vers cela que l’effondrement nous mènera. Malgré ces nuages à l’horizon, je vous souhaite un beau printemps à Tatiana et à toi !

La gauche s’insurge contre une tribune de militaires et l’appel de Marine Le Pen

«Je vous invite à vous joindre à notre action», a écrit la présidente du RN en réponse au texte signé notamment par 20 officiers généraux.Par Le Figaro avec AFPPublié le 24/04/2021 à 22:03, mis à jour il y a 3 heures

«Comme citoyenne et comme femme politique, je souscris à vos analyses et partage votre affliction», a écrit la candidate à l’élection présidentielle de 2022. BENOIT TESSIER / REUTERS

Une partie de la gauche a fustigé ce samedi la publication dans Valeurs Actuelles d’une tribune de plusieurs militaires, dont 20 généraux, évoquant «le délitement» de la France, suivi d’une lettre de Marine Le Pen les invitant à la rejoindre pour la présidentielle.

Le journal a publié mercredi une tribune lancée par Jean-Pierre Fabre-Bernadac, officier de carrière et responsable du site Place Armes, appelant Macron à défendre le patriotisme, signée par «une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d’un millier d’autres militaires», selon l’hebdomadaire.

Ces militaires dénoncent le «délitement» qui frappe la patrie et «qui, à travers un certain antiracisme, s’affiche dans un seul but : créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés (…) Délitement qui, avec l’islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution (…) Délitement, car (…) le pouvoir utilise les forces de l’ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leurs désespoirs», selon ce texte.

«Je vous invite à vous joindre à notre action»

«Nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation», ajoutent-ils. Deux jours plus tard Valeurs Actuelles publie une réponse de Marine Le Pen : «Je vous invite à vous joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s’ouvre (…) qui est avant tout la bataille de la France». «Comme citoyenne et comme femme politique, je souscris à vos analyses et partage votre affliction», a-t-elle écrit.

De quoi provoquer l’ire de plusieurs figures de la gauche qui ont dénoncé le manque de réaction du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a fustigé la «stupéfiante déclaration de militaires s’arrogeant le droit d’appeler leur collègue d’active à une intervention contre les islamogauchistes». «60 ans après le début du putsch d’ALGER, 20 généraux menacent explicitement la République d’un coup d’État militaire. @MLP_officiel les appelle à la rejoindre. Aucune réaction de @florence_parly @JeanCASTEX ni @EmmanuelMacron», s’est aussi indigné Benoît Hamon.

«Des militaires appellent à une chasse aux sorcières, à une éradication, à défendre des ‘valeurs civilisationnelles’ à rebours de la République, ça finit sur une menace de guerre civile, Le Pen salue ces apprentis factieux et ? Rien. On se réveille?», a renchéri le député LFI Eric Coquerel. Conclusion, pour Aurélien Taché : «La démocratie française est bel et bien menacée».

La semaine précédente, Valeurs Actuelles avait publié une tribune de Philippe de Villiers titrée «J'appelle à l'insurrection». Son frère, Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées est par ailleurs cité par certains comme possible candidat à la présidentielle de 2022.

