Après un troisième confinement débuté, il y a plus de trois semaines, le gouvernement a annoncé la semaine dernière que le début du déconfinement va débuter le 3 mai avec la fin de la règle des 10 kilomètres. Un déconfinement qui, si la situation sanitaire le permet, devrait permettre la réouverture des lieux culturels ainsi que des terrasses à partir de la mi-mai.

Pour l’épidémiologiste Martin Blachier, pour que le virus continue de reculer, il faut inciter les Français encore plus à se voir en extérieur, notamment en reculant l’heure du couvre-feu.

Je vous garantis que si on met le couvre-feu à 20h au lieu de 19h, les gens pourront se retrouver en extérieur et ça aura un effet positif sur l’épidémie”, indique-t-il.

“On devrait dire aux gens de se retrouver dehors plutôt qu’à l’intérieur. On le sait, c’est l’étude de l’institut Pasteur qui l’a montré, les contaminations se font à l’intérieur. Elles se font au travail, d’ailleurs c’est le seul effet qu’à eu ce confinement, c’est que les gens pour garder leurs enfants ne sont pas allés travailler.

Il précise que les rassemblements en extérieur même s’ils sont importants ne posent pas de problème. Il assure d’ailleurs ne pas être du tout inquiet vis-à-vis des images de la fête organisée au parc des Buttes-Chaumont à Paris ce week-end.

“Il y a un récent papier qui est sorti dans la revue The Lancet qui dit que la contamination de ce virus-là se fait par l’air. Et les physiciens disent que si elle se fait par l’air, elle ne peut pas avoir lieu en extérieur. Quand vous avez obligé les gens à porter le masque pendant un an en extérieur, il faut préparer l’opinion publique pour leur dire qu’en fait, ça ne servait à rien. Tous les épidémiologistes interrogés disent que ça ne sert à rien”, appuie-t-i