Macron a suivi Gates et Schwab emmenant la France dans un avenir très dangereux où les tensions raciales augmentent en raison des verrouillages et des pertes d’emplois. Ces élitistes n’ont jamais eu à vivre dans le monde réel. Ils considèrent le reste d’entre nous comme de simples jouets pour jouer avec nos vies pour correspondre à leurs rêves de pouvoir et de contrôle. Gates était peut-être un homme d’affaires impitoyable qui a propulsé Microsoft au statut de monopole. Lorsqu’il a été contraint de démissionner de Microsoft serait démantelé en vertu des lois anti-confiance, il s’est lancé dans la création d’un monopole de la santé pour réaliser les rêves de son père de réduire la population.

Maintenant, un groupe de généraux en France s’est regroupé et a publiquement appelé au renversement de Macron. Vingt généraux à la retraite ont appelé à une prise de contrôle militaire si le président Macron ne parvient pas à mettre un terme à la «désintégration» du pays aux mains des islamistes. Ces politiques dirigées depuis Genève et le Forum économique mondial de Schwab sont au cœur de la destruction de l’Europe. Sous Macron, le parlement français a adopté un projet de loi controversé sur la « sécurité mondiale » sanctionnant la diffusion d’images de la police qui a battu le peuple. Pendant ce temps, Macron a interdit les voyages aériens intérieurs pour faire avancer l’agenda de Schwab et Gates.

Même le programme informatique utilisé par l’Imperial College qui reçoit des subventions de Gates est une blague absolue. Maintenant, d’autres commencent à commenter ce code de l’Imperial College . Cette même expertise dans la création de faux programmes qui projettent une catastrophe pour la planète à cause du réchauffement climatique est également une blague. Nous nous dirigeons vers un temps froid sérieux qui durera jusque dans les années 2050. Cette année a vu le mois d’avril le plus froid depuis 104 ans , le deuxième plus froid depuis 1881 et le plus enneigé depuis 1986. En France, ils ont PERDU 80% de sa récolte de vin cette année à cause du froid extrême.

https://www.jioforme.com/so-far-germany-sees-it-as-the-coldest-april-in-104-the-second-coldest-since-1881-and-the-snowiest-since-1986/354910/

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/gel-dans-le-vignoble-deux-cartes-pour-resumer-les-degats-en-gironde-1618500709

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-gauche-s-insurge-contre-une-tribune-de-militaires-et-l-appel-de-marine-le-pen-20210424

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/04/les-chiffres-officiels-confirment-il-ny.html