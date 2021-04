Dr Sherri Tenpenny : les vaccins COVID sont une «machine à tuer parfaitement conçue». Lecteur, reconnaissons que nous nous rapprochons ici de la théorie de la transpiration et que, concernant les vaccins, le petit nombre des victimes tempère notre joie (comme dit Léon Bloy) ! Demande au Mexicain lecteur dans les Tontons seringueurs !

Dr Sherri Tenpenny : les vaccins COVID sont une «machine à tuer parfaitement conçue». Lecteur, reconnaissons que nous nous rapprochons ici de la théorie de la transpiration et que, concernant les vaccins, le petit nombre des victimes tempère notre joie !

Sherri Tenpenny est une ostéopathe de l’Ohio qui a écrit quatre livres contestant le récit de la vaccination.

« Ils ne demandent pas aux personnes qui ont reçu un diagnostic de cette souche mutante, est-ce que ‘Avez-vous eu l’un des vaccins non approuvés?’ Personne ne met ça ensemble. «

Le Dr Sherri Tenpenny a tracé huit modes d’action sur la façon dont le vaccin à ARNm va tuer des gens.

Elle dit: « Lorsque vous injectez l’ARNm, l’ARN messager commence à coder pour la protéine de pointe … le NIH se bat maintenant avec Moderna pour les droits de brevet, car vous ne pouvez pas breveter quoi que ce soit qui soit dans la nature, alors ils ont dû manipuler la protéine de pointe, afin de pouvoir la breveter, puis fabriquer un anticorps contre la protéine de pointe.

« Eh bien, cet anticorps anti-protéine de pointe est mortel. C’est absolument mortel. Et les trois premiers articles que j’ai parcourus, j’ai trouvé que l’une des choses que la protéine de pointe fait est qu’elle attaque directement les tissus pulmonaires et les décompose.

«La deuxième chose qu’il fait est qu’il inhibe vos macrophages M2, qui sont vos macrophages anti-inflammatoires, de sorte que vous obtenez une tempête de cytokines et vous mourez.

« Le troisième est que lorsque cet ARN messager entre et produit un anticorps contre la protéine de pointe, il le lie de manière lâche, le transporte dans une cellule et provoque une réplication permanente. Donc, c’est comme avoir un bouton » On « sans bouton » Off » Vous faites constamment en sorte que ce petit morceau de protéine développe plus de protéines de pointe contre lui, faites plus de destruction.

«Et puis, avec cet article que j’ai lu hier soir, de cette protéine anti-spike, elle attaque les astrocytes et les oligodendrocytes , qui sont deux types de cellules différents dans votre cerveau. Deux types différents de système nerveux central [cellules]. Il attaque la membrane interne des mitochondries, selon deux mécanismes différents et il attaque cette protéine neurofilamentaire, qui sont les nerfs moteurs, qui soudainement – nous avons vu ces personnes [avec de forts tremblements], c’est parce que l’anticorps de protéine de pointe affecte leurs motoneurones et leur système nerveux central.

«Et puis le principal symptôme numéro un que les gens ont après avoir reçu ce vaccin est la fatigue débilitante, qu’ils ne peuvent même pas fonctionner dans la majeure partie de leur vie. Eh bien, c’est parce que l’anticorps de protéine de pointe attaque les mitochondries et il attaque le GAD 65 , qui est l’antigène intracellulaire à l’intérieur de vos mitochondries et il peut également attaquer votre pancréas.

«Si vous êtes diabétique, cela aggravera votre diabète. Si vous n’êtes pas diabétique, cela peut vous causer du diabète, du syndrome de la personne raide , de l’ataxie cérébelleuse , ce que vous regardez [tremblements massifs ], les personnes incapables de marcher.

«Dans l’expérience qu’ils ont faite, ils ont pris différents antigènes tissulaires, comme la peau et les poumons et toutes ces autres choses, puis ils ont laissé tomber le sérum contenant l’anticorps partout. 27 des 55 types de tissus ont réagi négativement au pic. anticorps.

«Donc, vous obtenez ce vaccin, vous créez cet anticorps, c’est pourquoi dans le dernier rapport VAERS qui est sorti cette semaine, 181 décès, déjà qui ont été signalés et quand vous commencez à les lire, vous décrivez en quelque sorte ce que ces anticorps faire, vous pouvez le voir, directement dans le rapport VAERS, ce qui est arrivé à ces personnes et c’est l’anticorps anti-spike qui les attaque et c’est pourquoi le plus grand nombre de décès est survenu environ 19 jours après l’injection, car cela prend du temps pour développer la réponse anticorps, ça ne se passe pas comme ça.

«À moins que vous n’ayez une réaction anaphylactique – probablement au polyéthylène glycol – à moins que vous n’ayez une réaction immédiate, la réaction retardée va commencer – cela prend un certain temps – j’ai parlé à un groupe d’épidémiologistes en Europe et ils ont dit que cela prend environ 48 semaines pour vraiment voir les effets les plus profonds des maladies auto-immunes.

« Quand j’ai trouvé les quatre premiers mécanismes d’action, j’ai dit à quelques amis à moi: » C’est une machine à tuer parfaitement conçue. «

« Parfaitement conçu, parce que – l’autre chose est avec cette chose de réplication, parce qu’avec le vaccin, vous allez voir des mutants [de COVID]. Alors maintenant, nous parlons tous des mutants. La seule chose qu’ils ‘ ne demandez pas à ces personnes qui ont reçu un diagnostic de cette souche mutante: «Avez-vous eu l’un des vaccins non approuvés? Personne ne met ça ensemble.

«Donc, oui, 48 semaines – donc c’est quelque part entre 48 semaines, donc c’est environ un an et 6 à 7 mois et quelques années dans le futur.

« Donc, comme vous parliez de la fille avec le vaccin contre la méningite? Cela va être encore pire. Donc les gens doivent prendre de sérieuses décisions spirituelles à ce sujet … Allez-vous dire: ‘Oh, je veux avoir le vaccin pour que je puisse monter dans un avion »ou« pour que je puisse sortir pour manger »ou que je puisse garder mon travail. Cela devient un peu plus difficile ou «pour que je puisse continuer dans une école professionnelle», ce qui devient un peu plus difficile.

« Les gens vont devoir commencer à prendre des décisions spirituelles vraiment difficiles à ce sujet. »

—————— Arme biologique de protéine de pointe transmise par des personnes vaxxées à des personnes non vaxxées

———– 8000 morts, 330,00 blessés de Covid Vaxxes

