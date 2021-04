https://mobile.twitter.com/Marie56244363/status/1387919626579886083

Merkel prévoit la dictature totale de la couronne après les élections au Bundestag: un

politicien de l’AfD déballe

Transcription par Michael Mannheimer

Par Andrea Haberl, membre du conseil d’administration du district de l’AfD Freising-Pfaffenhofen Avril 2021

«Je voudrais maintenant vous éclairer sur quelque chose d’important. Je fais de la politique depuis 3 ans. Je suis membre du conseil d’administration de la région de Pfaffenhofen / Freising. Ce que je vous dis maintenant, je sais exactement que c’est vrai, parce que je l’ai vu de mes propres yeux – parce que je suis en politique et que je travaille avec. Pour certains, c’est peut-être trop maintenant. Mais cela devrait simplement vous ouvrir les yeux.

Tout d’abord, je veux vous dire quelque chose sur la loi sur la protection contre la désinfection

Merkel – vous savez ce qu’elle fait. Qu’elle a maintenant lancé cela au Bundestag au Bundestag. Cette loi doit être adoptée vendredi. Et je peux vous dire avec une certitude à 1000%: il sera adopté. Parce que les partis – CDU, CSU, SPD, gauche, FDP et Verts – sont en conformité avec la chancelière. Nous savons déjà que cette loi passera. C’est la même chose en novembre dernier qu’ils ont introduit cela. Et cela passera aussi maintenant. Ne vous faites aucune illusion: cela prendra du temps. Ils ne peuvent pas encore le faire. Parce qu’ils ont maintenant besoin d’une majorité des deux tiers. Et ils obtiennent une majorité des deux tiers. Tout est prêt.

Il n’a jamais été question de Corona

Que signifie cette loi? La loi signifie que Mme Merkel l’emporte sur les États. Autrement dit, elle a le pouvoir et le contrôle exclusifs. Dans la pratique, les femmes déterminent toutes nos vies et tous nos droits. Elle peut désormais annuler tout ce qu’elle a déjà fait. Et je vais vous dire maintenant très clairement: cela n’a jamais été à propos de Corona. Il ne s’agit que d’un seul objectif: mettre en œuvre le plan, Corona n’était qu’un prétexte tout le temps. Et je dois le dire très clairement ici. J’ai moi-même tout vu en noir et blanc. Je sais de quoi je parle.

Tout doit être nationalisé. Nous devrions tous devenir dépendants de l’État.

Le but ici est clairement de minimiser et de réduire la population mondiale. Le tout était déjà prévu en 2019, où Merkel s’est rencontrée lors de la réunion Bilderberger. De nombreux dirigeants de pays sont impliqués. Merkel appartient à un certain type d’élite qui veut mettre en œuvre le plan «Great Reset» – vous en avez probablement déjà entendu parler. Tout doit être nationalisé. Nous devrions tous devenir dépendants de l’État. Notre propriété est prise. Les Verts ont déjà programmé cela dans leur manifeste électoral. Vous pouvez lire tout ce que je vous dis maintenant.

Ils veulent tout nous prendre si nous survivons à la vaccination

Pensez simplement au rythme rapide auquel tout s’est déroulé depuis l’année dernière. Pensez-y et regardez toutes les affirmations: « Non, il n’y aura pas de vaccination obligatoire. » Maintenant, c’est une obligation: vous n’êtes plus autorisé à le faire sans vaccination. Vous n’êtes plus autorisé à faire des achats. Vous n’êtes plus autorisé à faire vos courses sans certificat de vaccination. Tout cela est planifié depuis longtemps. C’est le premier.

Après le verrouillage de la couronne, ils introduiront le verrouillage climatique

La seconde est la suivante: nous devons tous devenir dépendants de l’État. Cela signifie que nous devrions recevoir de la nourriture. Les appartements doivent être divisés. La prochaine chose à venir est un verrouillage climatique. Ils nous prendront tout. Je dois le dire très clairement ici. Et nous manquons tous de temps. Nous n’avons plus de temps.

Les gouvernements et tous les politiciens qui siègent là-dedans – je vais le dire de manière flagrante – ils ont tellement peur pour leur fauteuil, peur d’être privés de pouvoir et de ne plus gagner d’argent: ils sont donc tous d’accord. Parce qu’ils savent exactement: si vous êtes d’accord, vous devez y aller.

Si vous ne jouez pas, Merkel emportera les enfants

Et je peux déjà vous dire que nous obtenons un chancelier vert. C’est tout, tout est décidé, stipulé, et tout se passe selon le plan de Merkel. Une fois la loi adoptée, il n’y aura plus de retour à la normale. Je vous le dis très clairement. Elle régnera sur nous. Elle a usurpé le pouvoir – sur notre corps, sur tout. Si nous ne jouons pas ensemble, si vous ne jouez pas en tant que parents, cela vous privera de vos enfants. Ceci est également stipulé pour ceux qui ne s’y conforment pas et n’acceptent pas ce système.

Ce serait en fait entre les mains du peuple. Mais les gens sont trop lâches

Je dois dire encore une fois que c’est entre les mains du peuple. Mais les gens sont trop lâches. Les gens suivent cette femme. En conséquence, il est profondément divisé comme jamais auparavant. Et pour cette raison, cela continuera comme ça. Je vais vous dire honnêtement: elle sera l’épicerie. Il est censé se dérouler de telle manière que ce verrouillage qu’elle annonce maintenant – que nous ayons également des couvre-feux pendant la journée, que nous ne sommes autorisés à faire les courses qu’une fois par semaine. Nous ne sommes plus autorisés à quitter la maison. À partir de la semaine prochaine, lundi, nous ne sommes même pas autorisés à entrer dans notre propre jardin après 21 h. Veuillez garder cela à l’esprit! Bien sûr, vous vous asseyez et dites: «Cela ne peut pas être! Ça ne peut pas faire ça! « Oui, elle peut le faire parce que cela fait partie de son plan.

Nous en avons un deuxième en 1933

À cette époque, le fédéralisme était spécifiquement ancré dans la constitution (loi fondamentale) afin qu’il ne puisse plus jamais y avoir de dirigeants comme Hitler. Mais Merkel peut tout simplement passer outre à tout. Et nous en avons une seconde en 1933. C’est comme ça: nous sommes revenus aussi loin que nous étions alors. Mais les gens ne veulent tout simplement pas le voir. Et c’est la mauvaise chose. Et nous manquons définitivement de temps.

La seule chose qui peut nous sauver est de renverser ce système.

Et je vais être honnête: les démos où vous dansez, chantez et sautez ne font rien. La seule chose qui peut nous sauver est de renverser ce système. Je dois le dire très clairement, même si je dis ici des choses qui peuvent me coûter mon col en politique. Mais je m’en fiche. Parce qu’il s’agit de toutes nos vies. Il s’agit de l’avenir de nos familles. Si nous nous levons maintenant et faisons quelque chose, cela nous reviendra d’une manière que vous ne pouvez pas tous imaginer. Comme nous ne pouvons tous l’imaginer.

Cette femme est malade. Söder – ils en font tous partie. Vous voulez le pouvoir exclusif. Et c’est ce qu’ils obtiennent. Et croyez-moi: cette loi sera adoptée vendredi. elle a déresponsabilisé les juges. Elle a eu 16 ans pour installer tout cela. Elle a rejeté les juges. Il a mis tous ceux qui s’y conforment aux leviers les plus importants, il faut garder à l’esprit ce qui se passe réellement ici.

Merkel Allemagne aujourd’hui est pire que la RDA

C’est un système encore pire que celui de la RDA. Vous devez être très clair à ce sujet. Et si vous n’agissez pas maintenant et que vous vous levez, c’est fini. A partir du lundi de la semaine prochaine. Je tiens à vous le préciser encore une fois. Je pourrais vous dire tant de choses en interne, ce que je sais moi-même, ce que je sais dans mon travail en politique. Et je vous le dis en toute honnêteté: je n’aurais jamais pensé, jamais! Que tout cela nous arriverait à un rythme si rapide. Nous le savions déjà l’année dernière. Et j’ai essayé tant de fois de réveiller les gens. Mais ils ne veulent même pas être réveillés. Tel est le problème car beaucoup ne peuvent même pas l’imaginer.

Et je ne peux que vous le redire: veuillez ne pas vous faire vacciner!

Cette vaccination n’a qu’un seul objectif: réduire la population mondiale. C’est tellement. Et ce vaccin met la vie en danger. Mais cela en fait également partie (note: sur l’agenda de Merkel). Parce que sinon, vous ne passerez pas par un vaccin qui avait été interdit toutes les années auparavant. Ce vaccin ARN avait voulu être introduit toutes les années. mais il a été interdit parce qu’il est tout simplement trop dangereux et interfère avec l’ADN et les gènes. Et maintenant, ils l’injectent et se font vacciner – malgré tous les décès. Donc, ce qui se passe ici est absolument insensé. Il suffit de le dire très clairement.

Il n’est plus nécessaire d’espérer la politique elle-même

La politique, je le dis maintenant très clairement, la politique n’a plus de poids et ne nous aidera plus. C’est parce qu’ils appartiennent tous au système, malheureusement je dois le dire à Dieu. Faites votre propre image. Mais vous manquez de temps. Vous voulez tous protéger vos enfants. alors nous devons faire quelque chose et nous opposer au système. Je voulais juste dire ça maintenant.

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=233187

https://www.zerohedge.com/political/red-states-are-fighting-back-against-reset-what-does-mean-future