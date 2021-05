Les propres documents de Pfizer (entreprise devenue théoricienne du complot) admettent que les vaccins anti-covid répandront des particules infectieuses vers d’autres personnes

05/03/2021 / Par Ethan Huff

Le dernier «théoricien du complot» à se manifester et à mettre en garde contre l’excrétion de particules de ceux qui ont été récemment «vaccinés» contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) n’est autre que Pfizer lui-même .

Les propres documents du géant pharmaceutique admettent ouvertement que les personnes qui ont été récemment piégées pour le virus chinois peuvent transmettre tout ce qui est contenu dans la seringue à d’autres, y compris par contact avec la peau.

«Une exposition professionnelle se produit lorsqu’une personne reçoit un contact direct imprévu avec un sujet de test de vaccin, ce qui peut ou non entraîner la survenue d’un événement indésirable», prévient le document Pfizer.

«Ces personnes peuvent inclure des prestataires de soins de santé, des membres de la famille et d’autres personnes qui sont autour du participant à l’essai.»

En d’autres termes, il y a quelque chose de contenu dans les injections qui fait que les injectés deviennent des «super-épandeurs». Pfizer n’indique pas ce que c’est, mais il avertit que les coupables sont des personnes qui ont été récemment injectées.

Une telle transmission peut résulter d’une simple poignée de main ou d’un câlin. Cela se produira presque certainement pendant l’activité sexuelle, ce qui signifie que ceux qui veulent éviter de contracter le poison qui se trouve à l’intérieur de ces choses doivent être sûrs que leur partenaire n’a pas reçu d’injection.

Le document continue en révélant que les femmes vaccinées qui sont enceintes pourraient souffrir d’avortements spontanés et d’autres problèmes de reproduction – et que les personnes non vaccinées qui entrent en contact avec elles pourraient aussi bien.

Les mères vaccinées peuvent également transmettre tout ce qui est contenu dans l’injection de Pfizer à leurs bébés par le biais du lait maternel contaminé.

Pfizer: l’excrétion du vaccin contre le coronavirus peut se produire par «inhalation ou contact cutané»

Pfizer admet en outre que les hommes vaccinés peuvent transmettre des composants viraux aux femmes au moment de la conception, ce qui signifie que les femmes et leurs bébés à naître pourraient être infectés par les poisons par contact extérieur.

Une femme enceinte qui n’est pas vaccinée peut également récupérer les composants viraux de son médecin ou d’un autre membre de la famille qui a été vacciné. Selon Pfizer, cela peut se produire «par inhalation ou par contact cutané».

Oh, mais les vaccins ne sont pas réellement répandus, affirment les médias et l’establishment. C’est juste une «théorie du complot» sauvage, nous dit-on. Pourquoi, alors, Pfizer avertit-il tranquillement dans ses documents d’information que le fait d’être à proximité d’une personne vaccinée pourrait causer des problèmes de santé?

«Si ce vax ne se répand pas sur d’autres personnes, pourquoi un contact entre vaccinés et non vaccinés serait-il un événement à noter?» demande à Taps Newswire .

«Si ce vax ne se répand pas, alors POURQUOI un homme qui a côtoyé une femme vaccinée, même s’il ne l’a pas touchée ou n’a pas eu de relations sexuelles, a-t-il besoin de s’inquiéter de mettre une autre femme enceinte?»

Pfizer souhaite que les participants aux essais cliniques qui pensent avoir été exposés «dans l’environnement» à l’excrétion de produits chimiques d’une personne piégée pour le coronavirus de Wuhan (Covid-19) signalent l’incident via le formulaire de rapport SAE sur les vaccins de la société et le formulaire supplémentaire EDP.

Pfizer fait cela parce qu’une exposition extérieure aux composants du vaccin pourrait tuer le bébé d’une mère enceinte. Cependant, la société ne prévoit pas d’enregistrer les blessures ou les décès dus à une telle exposition dans son étude, car elle considère que ces informations ne sont pas pertinentes pour les participants à l’étude eux-mêmes.

Vous trouverez plus d’informations sur la menace que représentent les personnes vaccinées pour le reste d’entre nous sur ChemicalViolence.com .

