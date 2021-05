Les vaccins sans ARNm sont tout aussi mortels que les vaccins à ARNm.

Quel que soit le type de Vax C19, il convient de noter que le mécanisme principal est la génération de protéines de pointe synthétiques.

Cela conduit à des tempêtes de cytokines avec le résultat final horrible concomitant – mutilation et mort. La population vaxxée sert de « super-épandeurs » de protéines de pointe et / ou de toxines à travers leur peau, leur respiration, leur transpiration et leur toucher. Ils infectent et tuent les personnes non vaxxées.

En 2014, Bill Gates a évoqué le besoin urgent de réduire la population mondiale, notamment dans les pays en développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud. Il a déclaré qu’il devrait y avoir une réduction de la population mondiale de 15% avec des produits de santé reproductive méticuleux. De toute évidence, Gates mentait parce qu’il est fort probable que les vaccins C19 éliminent au moins 60 à 70% des personnes dans le monde.

Je ne serai pas surpris si les vaccins sans ARNm utilisés dans les pays en développement s’avèrent plus meurtriers que les vaccins à ARNm parce que la plupart des «mangeurs inutiles» (Globalistspeak) vivent dans les pays sous-développés et en développement.

Je soupçonne fortement que des agents pathogènes mortels et des toxines mortelles sont ou seront pulvérisés par aérosol sur les populations pour augmenter les effets néfastes du vax.

Certains disent que cela a commencé en Inde dans l’État le plus peuplé et le plus arriéré du pays, l’Uttar Pradesh, où des témoignages oculaires disent que dans chaque maison, dans l’État du nord de l’Inde densément peuplé, avec une population de 231 millions d’habitants, entre 20% et 22%. sont musulmans, 2 ou 3 membres de la famille souffrent de fièvre, de rhume, de toux et de troubles respiratoires, ce qui est sans précédent pour l’État.

Le nombre de morts en Inde devrait être beaucoup plus élevé que les statistiques officielles.

Un vigoureux entraînement Vax C19 est en cours là-bas. Il faut s’attendre à un rejet. Si des preuves anecdotiques sont vraies, les problèmes de santé récents dans l’état de l’Uttar Pradesh et de Delhi sont aggravés par la pulvérisation d’agents pathogènes / toxines sur la population.

Certains théoriciens de la conspiration éminents émettent l’hypothèse que les élites en récolteront les conséquences lorsqu’elles et leurs familles ramasseront les substances toxiques qui flottent partout dans le monde. Mais ce raisonnement est naïf car les élites et leurs shills ont définitivement l’antidote qu’ils doivent consommer au quotidien.

Le rôle des villes souterraines est de leur servir de refuge lorsque des milliards de personnes tombent mortes. En s’échappant vers leurs repaires souterrains, ils peuvent se protéger des horreurs horribles qui se déroulent à la surface. Ils sortiront de leur cachette après la décomposition ou l’élimination des milliards de cadavres.

La banque de gènes ou de graines souterraines (photo ci-dessous) sera utilisée pour redémarrer les activités agricoles à la surface de la terre à une échelle limitée et de haute technologie en utilisant, par exemple, l’agriculture en pile opérée par des robots pour nourrir les survivants dans un monde très dépeuplé. https://time.com/doomsday-vault/?xid=whatsappshare

Presque aucun animal, oiseau ou poisson ne survivra et cela servira d’excuse pour passer à un régime à prédominance végétarienne avec de la viande cultivée en laboratoire et quelques espèces d’insectes robustes ajoutées au menu New Age.

En outre, les vaccins C19 sont conçus pour tuer certains types ethniques, à savoir les populations non blanches du Moyen-Orient, d’Asie du Sud, d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et des Hispaniques et des peuples autochtones des Amériques.

Les rapports du Royaume-Uni suggèrent que les musulmans, les hindous, les sikhs, les noirs et les juifs sont les plus vulnérables au C19 et il va donc de soi que les vaccins C19 visent principalement ces génotypes / ethnies / communautés religieuses pour en éliminer la plupart.

(Banque de graines apocalyptique du Svalbard en Norvège)

Les Caucasiens ou les Blancs, eux aussi, seront visés par la vax pour en éliminer au moins 50% puisque l’objectif est de ramener la population mondiale à environ un demi-milliard d’habitants. Les Orientaux (Coréens, Chinois et Japonais) ont les plus grandes chances de survivre à l’apocalypse vax en raison de leur QI élevé, de leur dévouement au travail et de leur comportement régimenté qui est servile et incontestable de l’autorité.

Le profil ethnique final des survivants après l’apocalypse mondiale via la vax, l’effondrement économique, la cyberpandémie, la famine, la guerre de germes et de toxines vivants, la modification du temps et la guerre mondiale devrait ressembler à – 50% d’Orientaux (japonais, chinois et coréens), 40% de Blancs et 10% autres.

ADDITIF :

Les musulmans et les juifs ont un taux de mortalité COVID plus élevé, selon les chiffres britanniques

LONDRES (Reuters) – Le taux de mortalité par COVID-19 en Angleterre et au Pays de Galles est plus élevé chez les personnes qui s’identifient comme musulmans, juifs, hindous ou sikhs que chez les chrétiens ou chez les personnes sans religion déclarée, a déclaré vendredi le bureau britannique des statistiques.

Un panneau rappelant aux gens la distanciation sociale est vu sur le pont de Westminster, alors que l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à Londres, en Grande-Bretagne, le 19 juin 2020. REUTERS / Hannah Mckay

Les derniers chiffres du Bureau des statistiques nationales reflétaient également des études antérieures qui montraient que les Noirs et les autres groupes ethniques minoritaires couraient un risque beaucoup plus élevé de mourir de la maladie que les Blancs.

Selon l’ONS, qui a examiné les données du début mars au 15 mai, le taux de mortalité parmi les musulmans était plus élevé que tout autre groupe, ceux qui étaient juifs, hindous ou sikhs affichant également des taux de mortalité plus élevés.

«Avec l’appartenance ethnique incluse, (ceci) démontre qu’une partie substantielle de la différence de mortalité … entre les groupes religieux s’explique par les différentes circonstances dans lesquelles les membres de ces groupes sont connus pour vivre; par exemple, vivre dans des zones avec des niveaux plus élevés de privation socio-économique et des différences de composition ethnique », indique le rapport de l’ONS.

« Cependant, après ajustement pour ce qui précède, les hommes juifs sont deux fois plus à risque que les hommes chrétiens, et les femmes juives sont également plus à risque », a déclaré Nick Stripe, responsable des événements de la vie à l’ONS, ajoutant que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour expliquer cette.

Le taux de mortalité chez les hommes musulmans était de 98,9 décès pour 100 000 habitants et de 98,2 décès pour 100 000 femmes. Pour ceux qui ont déclaré n’avoir aucune religion lors du recensement britannique de 2011, le chiffre était de 80,7 décès pour 100 000 hommes et de 47,9 décès pour 100 000 femmes.

Les résultats coïncident avec d’autres statistiques qui montrent que les Noirs et les Asiatiques d’Angleterre et du Pays de Galles étaient plus exposés au nouveau coronavirus.

Les chiffres ont montré que le taux de mortalité le plus élevé était parmi les hommes noirs à 255,7 pour 100 000 comparés à un taux de 87 décès pour 100 000 hommes blancs. Le taux de mortalité était de 119,8 pour 100 000 pour les femmes noires et de 52 pour 100 000 pour les femmes blanches.

Cela fait écho à une étude officielle plus tôt ce mois-ci qui a révélé que les Noirs et les Asiatiques d’Angleterre étaient jusqu’à 50% plus susceptibles de mourir après avoir été infectés par le COVID-19.

«Des différences importantes subsistent également pour les hommes bangladais, pakistanais et indiens», a déclaré Stripe.

Reportage de Michael Holden; Montage par Mark Heinrich

