Tucker Carlson affirme que « 30 personnes meurent chaque jour après avoir reçu des vaccins COVID » et appelle à une enquête indépendante – mais les experts de la santé disent qu’il déforme les données parce que 148 millions ont eu au moins un vaccin.

Tucker Carlson a discuté mercredi des données du CDC sur les décès après la vaccination

L’animateur de Fox News a rapporté que 3362 personnes sont décédées après un coup COVID

Il a dit que ce chiffre était plus élevé que pour les autres inoculations courantes

Les critiques ont souligné que les données ne montraient pas que les vaccins avaient causé la mort

Ils ont également souligné que les personnes âgées et les infirmes étaient les premiers à recevoir les coups

Par DAILY MAIL REPORTER

PUBLIÉE: 07h51 HAE, le 6 mai 2021 | MISE À JOUR: 08h50 HAE, le 6 mai 2021

44actions344Afficher les commentaires

Tucker Carlson a affirmé que « environ 30 personnes par jour » mouraient après avoir pris un vaccin contre le coronavirus , provoquant des réactions négatives dans la communauté scientifique mercredi soir.

L’ animateur de Fox News a exprimé sa colère face au fait que le président Joe Biden encourage les gens à se faire vacciner, affirmant que «la pression sociale est énorme».

Carlson a déclaré que de nombreux téléspectateurs auraient eu leur photo – « et tant mieux pour vous » – mais a déclaré que les gens n’étaient pas suffisamment informés des risques potentiels.

Carlson a ensuite cité les données du Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) – un site géré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui enregistre toute réaction indésirable à un vaccin.

Carlson a souligné que, selon les statistiques du VAERS, 3362 personnes sont décédées après avoir reçu un vaccin COVID aux États-Unis entre décembre et 23 avril.

«Cela représente une moyenne d’environ 30 personnes par jour», a-t-il déclaré.

Mais les professionnels de la santé ont déclaré qu’il déformait les données du VAERS.

Ils ont souligné que la base de données VAERS regorge de clauses de non-responsabilité, qui soulignent que quelqu’un qui meurt après avoir reçu un vaccin n’est pas la même chose que quelqu’un qui meurt des suites d’un vaccin.

Le CDC dit que 148 millions d’Américains ont maintenant été vaccinés, avec d’énormes avantages pour la santé de la nation. Les experts de la santé ont souligné que les risques ont été étudiés et jugés minimes. +9

Tucker Carlson a condamné mercredi soir la « pression sociétale » pour se faire vaccinerhttps://i.dailymail.co.uk/i/modules/2020/06/covidvaccines.html

Politique de confidentialité de Fox News +9

+9

ARTICLES LIÉS

PARTAGEZ CET ARTICLE

Partager

Tucker a affirmé qu’il y avait beaucoup moins de décès signalés par le VAERS après d’autres vaccins, tels que le vaccin contre la grippe, et a suggéré que l’administration démocrate actuellement au pouvoir devait enquêter sur ce qui se passait.

«Les vaccins ne sont pas dangereux», a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas une supposition, nous le savons de manière assez concluante d’après les chiffres officiels. »

Mais il a dit que plus d’enquête était nécessaire sur les jabs COVID.

«Il est clair que ce qui se passe maintenant, pour une raison quelconque, n’est même pas proche de la normale», a-t-il affirmé.

«Ce n’est même pas proche de ce que nous voyons les années précédentes avec les vaccins précédents.

« La plupart des vaccins ne sont pas accusés de tuer un grand nombre de personnes. »

Le CDC a déclaré: « Les médecins du CDC et de la FDA examinent chaque rapport de cas de décès dès qu’il est notifié et le CDC demande des dossiers médicaux pour évaluer davantage les rapports.

«Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination a contribué au décès des patients. +9

Une femme reçoit son coup de feu COVID mercredi à Aberdeen, Maryland +9

Le site VAERS souligne que leurs données ne sont pas vérifiées et ne suggèrent pas de lien de causalité

Tout le monde peut télécharger des données sur le site VAERS, ce qui signifie que ses conclusions ne sont pas nécessairement exactes.

En outre, le site VAERS déclare que le système «n’a pas détecté de modèles de cause de décès qui indiqueraient un problème de sécurité avec les vaccins COVID-19».

Les professionnels de la santé ont souligné que Carlson ne connaissait pas les détails des décès signalés. Les premières personnes à être vaccinées étaient les personnes âgées et les plus vulnérables, qui étaient plus susceptibles de mourir, qu’elles soient vaccinées ou non.

Le Dr Dana Mazo, professeur adjoint de médecine spécialisé dans les maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de New York, a déclaré à Reuters qu’il était important de faire la distinction entre association et causalité lors de l’examen des enregistrements de décès post-vaccin.

«L’idée est que nous vaccinons des millions de personnes», a déclaré Mazo.

« Et, malheureusement, quand vous regardez 96 millions de personnes, certaines d’entre elles pourraient mourir, et elles seraient mortes si elles n’avaient pas été vaccinées. »

Le Dr Joël Belmin, responsable de la gériatrie et coordinateur de la vaccination à l’hôpital Charles-Foix à Paris, a déclaré dans un discours WebMD: « Chez les personnes âgées, en raison de leur grande fragilité, une mortalité spontanée importante est attendue.

«Dans une maison de retraite, une personne sur cinq meurt chaque année. Il est donc difficile d’attribuer directement ces décès au fait que ces personnes ont été vaccinées.

Le CDC estime qu’environ 1,3 million de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées aux résidents des établissements de soins de longue durée au 18 janvier.

Par comparaison, au cours de cette période, le VAERS avait reçu 129 déclarations de décès suite à la vaccination COVID-19 chez les résidents des établissements de soins de longue durée.

Le Dr Gregg Montalto, un pédiatre basé à Chicago, a déclaré que Carlson ne posait pas de questions statistiques de base.

Le Dr Craig Spencer, un médecin urgentiste basé à New York, a qualifié les conclusions de Carlson de «pure stupidité absolue».

Il a souligné que le taux de mortalité par COVID chutait au milieu de la campagne de vaccination et a déclaré: « Certains d’entre eux sont-ils décédés la veille de leur vaccination? Oui.’ +9

+9

+9

+9

Lire la suite:

Partagez ou commentez cet article:

Tucker Carlson affirme que « 30 personnes par jour meurent après avoir reçu des vaccins COVID ‘

Cliquer pour accéder à ta-taoteking.pdf

https://www.zerohedge.com/economics/american-tragedy-restaurants-ready-hire-government-payments-keep-workers-home