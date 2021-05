https://www.leparisien.fr/economie/covid-19-les-parcs-a-themes-autorises-a-ouvrir-le-19-mai-mais-pas-leurs-attractions-06-05-2021-QO2GHFBZPNCE7G2IQKXWDBPTBY.php

Par Le Parisien avec AFP Le 6 mai 2021 à 12h09

Monter dans un manège à sensation, ce n’est pas pour tout de suite. Si les parcs à thèmes pourront rouvrir leurs portes le 19 mai, date de la seconde étape du calendrier de déconfinement dessiné par Emmanuel Macron, les attractions ne pourront pas redémarrer avant le 9 juin, a prévenu Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat en charge du tourisme, invité de RMC/BFMTV ce jeudi.

« Les parcs à thème pourront rouvrir le 19 mai mais les attractions resteront fermées dans un premier temps », a précisé Jean-Baptiste Lemoyne. Et de préciser : « Le 19 mai, ce sera les activités de plein air, les zoos avec quelques espaces comme les aquariums, mais les attractions en elles-mêmes, au sens juridique du terme, ce sera le 9 juin », a-t-il assuré sur RMC, ajoutant que les fêtes foraines feraient leur retour le 9 juin également.

Si les dirigeants de parcs attendaient une clarification, tout n’est pas encore limpide déplorent certains. « On ne comprend pas et on ne voit pas quelle est la distinction entre parc à thème et parc d’attractions », a réagi la Compagnie des Alpes, propriétaire notamment du Parc Astérix, dont elle n’a pas encore fixé la date de réouverture. « On est en train d’essayer d’éclaircir les choses ».

Un nouvel été « bleu blanc rouge »

« A aucun moment le président ne cite les parcs de loisirs, s'étonnait fin avril Arnaud Bennet, président du SNELAC (Syndicat des parcs d'attractions), dans nos colonnes. Mais si les cinémas, les musées et les restaurants peuvent rouvrir le 19, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Nous attendons une confirmation », confiait-il, inquiet sur un point en particulier : « Le gouvernement nous a promis que les aides qui nous sont accordées ne seraient pas stoppées net en cas de réouverture mais octroyées de manière dégressive. J'espère que ce sera bien le cas, au moins jusqu'en juillet. Sinon, certains parcs pourraient faire le choix de garder portes closes. »

Sur cette question, Jean-Baptiste Lemoyne a voulu rassurer les professionnels du secteur. « L‘Etat continuera d’être là, le message est clair », concernant les aides, a-t-il martelé. 28 milliards d’euros d’aides ont déjà été mis sur la table, a rappelé le secrétaire d’Etat en charge du tourisme, et des discussions vont avoir lieu pour « calibrer » le dispositif en vue de l’été.

Eté qu’il souhaite une nouvelle fois « bleu, blanc, rouge ». « On a vu l’été dernier que l’été bleu blanc rouge était une réalité pas subie mais voulue car les Français ont redécouvert la France. […] Beaucoup de destinations travaillent à l’accueil des Français avec des incitations, avec parfois des chèques vacances c’est important par solidarité à ces professionnels du tourisme qui ont beaucoup souffert de les aider ».

Le secrétaire d’Etat a par ailleurs indiqué travailler « avec le ministère de la Santé » à la vaccination des Français sur leur lieu de vacances, en allouant des doses « en fonction de la fréquentation des départements ». « Il est important que les Français qui peut-être auront reçu leur première dose dans leur département de résidence puissent recevoir leur deuxième dose sur leur lieu de vacances », a-t-il indiqué.