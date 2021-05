Mon ami Pierre fait le point sur la guéguerre mondiale et les festivités en cours. Les anglo-saxons et Macron en guerre contre le monde et contre leurs peuples. La providence attend la défaite occidentale (en ce 8 Mai…). Les insectes homologués comme boustifaille en UE.

La Grande Bretagne envoie trois navires de guerre en mer Noire.

Et son HMS Queen Elisabeth en mer de Chine. Le plus moderne porte-avions au monde. Durée de vie deux heures si attaque ennemie.

Survol du Japon par les bombardiers nucléaires russes après la tentative infructueuse de la Marine japonaise de bloquer quatre navires de guerre dans le détroit de Tsushima.

Blocage des bateaux de guerre américains en Baltique par la marine russe.

Les navires de guerre US sont piégés et encerclés par la flotte russe en Méditerranée.

Stratégie stupide de l’ensemble de la flotte de l’OTAN regroupée en mer d’Azov.

Elle serait détruite en un temps record.

Interception d’un Boeing RC-135 W US par un MIG 31 au-dessus de la mer des Tchouktches.

Interception d’un Rafale de l’Armée française trop proche des frontières russes en Ukraine avec menace de l’abattre en cas de récidive.

Arrivée de sous-marins russes en Atlantique près des côtes US.

L’aviation US et ses F-22 et F-35 débordés par les Sukhoï 35 en Alaska.

Tentative désespérée de Biden et du Pentagone de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN pour avoir le prétexte d’un conflit mondial type Triple Alliance de 14-18.

Retour des Armées russes d’élite à la frontière ukrainienne.

La Roumanie appelée par l’OTAN à affronter les navires de guerre russes sur la mer Noire.

Le croiseur lance-missiles USS Vella Gulf CG-72 en panne après quatre heures de navigation en direction de bâtiments russes.

Rupture des accords entre les USA et la Syrie alliée de la Russie.

Accord Iran-Russie pour l’escorte des navires marchands au Moyen-Orient.

Le Centcom et le général Mac Kenzie reconnaissent la supériorité des armes aériennes de l’Iran, du Yémen et du Hezbollah.

L’Armée irakienne repousse l’Armée US hors de ses frontières.

L’Armée d’Israël attaquée sur son territoire.

La Russie a réussi trois essais du missile Sarmat. Capacité de destruction : le quart du territoire américain, la France et l’Allemagne réunies (amusant), la Grande-Bretagne et la Scandinavie, l’Ukraine et la Pologne avec.

La Marine française est en conflit ouvert avec la Marine britannique en Manche sous fond de territorialité des eaux au large de Jersey (sur fond d’envoyer Macron se faire voir chez les Grecs, qui entre nous l’accueilleront comme il se doit lui et sa copine Merkel).

Tension de plus en plus palpable dans l’Armée française.

LE DRAPEAU RUSSE NE COÛTE QUE DIX EUROS SUR LES SITES.

CA FERA PLAISIR AUX MILITAIRES FRANÇAIS.

GESTE DE SOUTIEN.

Fête du 8 Mai1945

Fête du 9 Mai 1945

Et n’oubliez pas COVIDIOTS-RECHAUFFÉS CLIMATIQUES que l’impôt sur le revenu a été inventé par les Etats-Unis pour financer l’entrée en guerre le 25 Février 1913 et créé en France le 15 Juillet 1914.

Voilà qui devrait vous donner des indications sur l’objectif du prochain impôt COUILLONAVIRUS !

En Avril ne te découvre pas d’un fil.

En Mai, fais avec l’hiver givré.

En attendant, chute des températures avec -30% de PIB garanti.

Auto moins 28, tourisme hôtellerie-restauration moins 60, aviation moins 80.

Et le ministre donne moins 9,5 %

Vrai que la vie est dure pour certaines activités subventionnées type restauration et autres…

L’UE vient d’homologuer les insectes comme nourriture.

La filière agricole bovine va devoir se reconvertir.

Vous achèterez une voiture fer à repasser à prix d’amis subventionnée par les impôts 75 000€ pour faire 200 km par mois pendant trois ans, sa durée de vie.

Et vous serez des citoyens modèles, vaccinés, masqués, muselés, dorlotés, soignés, abreuvés, nourris, logés, lavés, économisés, connectés.

Nomades ! Euh non, là, vous rêvez, c’est du passé !

