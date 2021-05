Montjoie ! Saint Denis ! Trépasse si je faiblis ! Nos soldats insistent : « nous sommes ici également pour honorer les deux fonctionnaires de police, victimes du devoir, exécutés ces derniers jours par une crapuleuse barbarie qui gangrène notre pays… ». Mais attention ; il y a longtemps que l’esprit guerrier est mort dans notre pays (René Girard).

Dernière minute – IMPORTANT – 11 Mai 2021

Le mardi 11 mai à 18h00, les signataires de « place-armes.fr » et de « lesamisdeplacedarmes.fr » se regrouperont devant les monuments aux morts des villes et des villages de France afin de se recueillir en mémoire de nos disparus mais aussi en hommage aux deux fonctionnaires de la Police Nationale, victimes de la barbarie qui accable notre pays. (Les modalités de ce dépôt seront mentionnées sur les sites).

Discours du 11 Mai devant le monument aux morts (A votre disposition)

En premier lieu, nous voulons remercier l’assistance qui s’est regroupée à nos côtés.

Les signataires de Place d’armes, créée il y a moins d’un mois, ont voulu d’abord marquer par leur présence en ce lieu symbolique leur détermination à honorer tous ceux qui ont combattu, notamment les grands anciens, et sont tombés sur tous les théâtres d’opérations de France, d’outre-mer et de l’étranger. Mais nous sommes ici également pour honorer les deux fonctionnaires de police, victimes du devoir, exécutés ces derniers jours par une crapuleuse barbarie qui gangrène notre pays.

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs proches et sommes par la pensée avec nos amis de la Police Nationale qui souffrent depuis quelques années du délitement dont nous avons parlé dans notre « lettre aux gouvernants ». Nous soutiendrons de manière inébranlable l’Armée, les forces de l’ordre et la population française face aux menaces criminelles qui les guettent. Nous demandons au gouvernement une rigueur accrue et absolue pour lutter contre cette lèpre qui s’étend toujours plus sur notre patrie.

Actuellement conscients de la proximité du danger subversif qui nous enserre, nous ne sommes plus simplement des lanceurs d’alerte mais des sonneurs de tocsin et croyez moi nous n’avons pas fini de le sonner !

Pour ce recueillement du 11 Mai nous vous invitons à :

Vous réunir aux monuments aux morts des villes Préfectures et Sous Préfectures

Prévenir les médias locaux

Se réunir avec ou sans gerbe (simplement des fleurs)

Porter si possible insignes et bérets

Lire le discours présenté plus haut

Faire savoir aux participants la création prochaine de l’association

Ne pas oublier de finaliser les contacts avec les personnes présentes (adresses + coordonnées).

Nous faire parvenir un retour de vos rencontres (photos ou compte-rendus succincts)

Vos questions/remarques : evenement.placedarmes@gmail.com

Girard :

« [En 1940] l’esprit guerrier n’était plus là du tout. L’histoire était devenue implacable. En fait, les Français avaient, à leur tour, l’idée que l’esprit allemand était essentiellement tourné vers la guerre, que c’était dorénavant leur culture à eux (…). Mais ce n’était plus du tout la culture des Français. Il faut penser cette situation comme l’inverse exact de celle de 1806, qui faisait croire à Clausewitz et Germaine de Staël que les guerriers par excellence étaient les Français. Ces derniers ont en effet pris acte, en 1940, que les siècles de la prépondérance française était derrière eux, qu’ils allaient assister au retour des Germains et de l’empire. Quand la culture de la guerre change de camp, la vision de l’histoire change, elle aussi. (…) la France du Second Empire, et surtout celle de la IIIe République, s’est bâtie sur un mythe napoléonien qui l’a littéralement achevée en l’obligeant à vivre au-dessus de ses moyens. Notre dénégation de la réalité est allée croissant, au fur et à mesure que montait, de son coté, le ressentiment allemand. Mais c’est toujours la puissance déclinante qui vit au-dessus de ses ressources. En 1806, c’était la Prusse ; en 1940, c’était la France, mais dans des proportions évidemment incomparables, car la montée aux extrêmes avait progressé. On peut dire de la même façon que l’esprit guerrier a quitté l’Allemagne (…). Là aussi, c’est fini, quelque chose a été cassé. Chaque pays européen a été brisé à son tour par cette tornade. »