Les séquelles de Mai 1968, indélébiles, presque une religion chez nous.

RADIO-CANADA, modelée sur la BBC, c’est la PRAVDA canadienne et au Québec les animateurs de « Tout le monde en parle », Guy A. Lepage et ses alcooliques, lancent des fatwa à tous vents contre ceux et celles qui osent apporter des bémols au NARRATIF ambiant.

Le féministe et le LGbétisme sont une religion d’état chez nous. Point barre.

Un père de Colombie Britannique qui refusait que sa fille de 9 ans, si ma mémoire est bonne, prenne des hormones afin de se préparer à une changement de sexe a été condamné à 6 mois de prison ferme.

Tu dois comprendre cela : nous ne sommes pas des « couillons », nous vivons dans un système soviétique 2.0.

TOUS les employés de la fonction publique, tant fédérale que provinciale, doivent suivre des cours d’ÉTHIQUE mondialiste et n’ont PAS le droit de DÉFENDRE des positions contraire à l’étique du gouvernement sur leur PROPRES RÉSEAUX SOCIAUX.

C’est une dictature impitoyable et parfaite.

J’ai perdu deux amis et me suis battu sans fins en tentant de raisonner les membres de ma famille au sujet de la PLANDÉMIE.

Hier, fête des mères, d’énormes hélicoptères noires de (l’OTAN ?) survolaient le ciel de Montréal en surveillant le troupeau humain qui tentait de prendre un peu d’air et de jouer à la balle dans les quelques parcs qui permettent à la ville bétonnée de respirer un peu.

Des gens autour de moi s’exclament : « vivement quand nous seront TOUS vaccinés, on pourra relâcher un peu les mesures de contrôle, mais pas trop tout de même ! ».

Je ne suis pas d’accord pour dire que les gens sont des consommateurs entièrement décervelés, puisque leur pouvoir d’achat a été érodé de 300 % depuis 40 ans.

Un appartement de taille moyenne, en état passable, valait 75 euros il y a 40 ans. Le même réduit commande un bon 750 euros pas chauffé actuellement …

Le salaire minimum est passé d’environ 2.85 euros en 1980 à autour de 10.85 euros actuellement.

Les salaires ont été multipliés par 4 durant cette transition, alors que le coût des appartements a été multiplié par 10 à 12 fois !

Il faut que tu comprennes que la classe moyenne a été LAMINÉE complètement chez nous, tout en avalant la pilule du « vivre ensemble », de la rectitude politique et du féminisme à tous crins.

La DISCRIMINATION POSITIVE a fait que je n’ai JAMAIS pu obtenir un poste en communication au sein du gouvernement, ce qui représentait une des très RARES fenêtres d’opportunité pour un petit-bourgeois intello déclassé.

Alors, j’ai cumulé des boulots minables à 10 euros de l’heure, des décennies durant, alors que certaines copines du secondaire avaient obtenus les fameuses promotions en com pour un salaire de 25 euros et plus de l’heure.

Elles se sont payé une maison et un chalet, avec l’aide du salaire du conjoint, et puis elle l’ont foutu à la porte et on raflé la quasi totalité de la mise.

Les tribunaux, la fonction publique, l’enseignement, la police, l’ensemble du corps social a été formaté pour discriminer les HOMMES HÉTÉROS et faire en sorte qu’il devienne presque impossible de fonder une famille chez nous.

Moyenne des divorces à tous les 5, 6 ou 7 ans … de vie « commune ».

La classe moyenne laminée, les mecs spoliés et névrosés, le boulot précaire et la qualité de vie quasi nulle, la PLANDÉMIE a fait le reste pour ÉCRASER la populace sous le rouleau compresseur des mesures d’URGENCE.

Chez nous, comme en France, ce sont les COMMISSAIRES de la SANTÉ PUBLIQUE (du salut), comme durant la RÉVOLUTION FRANÇAISE, qui gouvernent par décret. Des camps d’internements pour les récalcitrants ont bel et bien été érigé dans la ville de Québec et ailleurs …



Si vous sortez après le couvre feu ou faites une fête à 7 ou 8 personnes chez vous, vous vous exposez à des amendes astronomiques et même au risque d’être handicapé à vie après d’une demi-douzaine de poulets vous aient tabassé et presque démoli un coup que vous vous êtes effondré par terre.

Tout cela ne représente pas des JÉRÉMIADES ou des observations fallacieuses ou des fariboles, c’est la triste réalité mon ami.

Oui, il y a l’esprit moutonnier, mais il y a AUSSI une terrible dictature qui ne dit pas son nom, mais se contente de SÉVIR dans son plus simple appareil répressif à l’heure de t’écrire.

Dans tous les milieux de travail, en plus de devoir porter le masque, de n’avoir pas accès aux chiottes dans certains cas, de devoir se la fermer et bosser plus fort, il faut se coltiner à des CHARTES DU COMPORTEMENT et de l’ÉTHIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL mitonnées par les paliers supérieurs de gouvernement …

Qu’est-ce que l’éthique ? – Canada.ca

Tirée du mot grec « ethos » qui signifie « manière de vivre », l’éthique est une branche de la philosophie qui s’intéresse aux comportements humains et, plus précisément, à la conduite des individus en société.

Voilà mon pote, jusqu’à l’éthique qui a été détournée afin de satisfaire à la DOXA MONDIALISTE et de servir de courroie de transmission afin de nous abrutir encore plus.

Et, pourquoi les gens acceptent tout ça ?

Et, bien, nous sommes nés dans cet environnement autour des années 1960 et 1970 … et, pour ma part, j’ai bien tenté de me révolté et de me regimber, alors j’ai perdu quantité de boulots, de copines et d’amis … tu te retrouves seul et paumé quand tu es un mouton noir.

Seuls, la discipline personnelle, la foi et le courage permettent de s’en sortir et de ne pas perdre la tête au coeur d’une telle acédie.

Les gens ne sont PAS des couillons, ce sont des AUTOMATES programmés et dirigés à distance.

Nous sommes victimes d’une camapagne de MAGIE OPÉRATIVE à grand déploiement.

TOUT est basé sur la PEUR.

Mai 1968 : le PLAISIR et l’HÉDONISME

Mai 2021 : la PEUR et la SOUFFRANCE

Voilà le paradigme.

Comme Orlov et Bonnal, dans une certaine mesure, je crois que la seule issue possible c’est l’IMPLOSION de ce système machiavélique et proprement diabolique.

Bonne fête des mères en retard et bon printemps mon pote !

RIDICULE MAFFESOLI :

