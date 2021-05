L’année dernière, j’ai beaucoup écrit sur ce que j’appelle la «grande migration conservatrice»; un changement dans la démographie aux États-Unis qui n’a pas été observé depuis la Grande Dépression. Environ 8,9 millions d’Américains ont déménagé depuis le début des verrouillages covid selon le service postal américain, et une grande partie de ces personnes quittent des États bleus de gauche pour des États rouges conservateurs à l’ouest et au sud. Des États comme la Californie, l’Illinois, New York et le New Jersey figuraient en tête de liste des États que les gens voulaient échapper.

(…)

Et où vont ces gens? Des endroits comme l’Idaho, le Texas, le Tennessee, la Floride, etc. TOUS les États rouges qui se battent contre les mandats draconiens de covid et d’autres mesures inconstitutionnelles. La seule valeur aberrante semble être l’Oregon, qui a également connu un pic de population, et cela semble en effet être une migration de Californiens vers le nord.

(…)

Non, les gens qui traversent les frontières étatiques aujourd’hui sont pour la plupart des conservateurs, ils se rassemblent en masse dans les États rouges, et les effets ont été plutôt dramatiques. Les prix des maisons ont grimpé en flèche en raison de la demande extrême. Au Montana, les gens achètent des biens immobiliers sans être vus, dont une grande partie est des terres brutes sur lesquelles ils essaient de construire. Les prix du bois ont triplé et tout le monde dans le secteur de la construction est réservé un an et demi. Il y a de nouveaux résidents qui parcourent les babillards électroniques à la recherche de QUICONQUE qui peut faire du travail pour eux. Il n’y a personne de disponible. Personne que je connais n’a rien vu de tel de son vivant.

Heureusement, beaucoup de ces personnes semblent être sur la même longueur d’onde en termes de principes. Ceux que j’ai rencontrés sont tous conservateurs et la majorité d’entre eux sont des préparateurs. Ils ont déménagé ici parce qu’ils savent ce qui s’en vient et qu’ils veulent être entourés de voisins partageant les mêmes idées lorsque le fumier frappe le ventilateur. Plus précisément, ils ne veulent pas être pris isolément dans un état bleu où les passeports vaccinaux, les masques et les verrouillages deviennent une partie de la vie régulière pour eux et leurs enfants. Ils veulent rester libres.

D’un autre côté, j’entends aussi des rumeurs selon lesquelles le nombre relativement restreint de gauchistes qui vivent dans mon comté veulent partir. Certains ont exprimé le besoin de «sortir» et de passer des vacances dans des endroits comme Portland, dans l’Oregon, où ils «se sentent en sécurité» parce que «tout le monde porte des masques». Et je dis, tant mieux pour eux. Espérons qu’ils y resteront. Ces types de personnes sont de misérables excuses pour les êtres humains et ils rendent tout le monde autour d’eux misérable en pleurnichant constamment sur le fait que «personne ne suit les règles».

(…)

Je soupçonne que lorsque tout sera dit et fait d’ici la fin de 2021, les États-Unis seront essentiellement divisés en deux nations distinctes: une nation marxiste de gauche qui continue de se dégrader en tyrannie, et une nation conservatrice vers laquelle les gens voudront s’échapper pour pouvoir garder leurs libertés. Les gauchistes ne voudront pas vivre près de nous, et nous ne voudrons certainement pas vivre près d’eux. En théorie, cela devrait être une situation gagnant-gagnant, mais il y a d’autres facteurs à considérer.

(…)

L’essentiel est le suivant: l’idéologie de gauche est de nature collectiviste et totalitaire. Elle est totalement incompatible avec les principes conservateurs de liberté, d’autodétermination, de méritocratie, de gouvernement limité et d’économie de marché libre.

Le culte de la justice sociale est allé si loin dans l’extrémisme que la raison et la logique en sont en fait vilipendées. Ils soutiennent ouvertement la censure de masse, la violence de masse contre des innocents, l’intimidation de la foule contre les citoyens, ils plaident en faveur des verrouillages économiques et des mandats de covid inconstitutionnels, ils soutiennent les passeports de vaccins draconiens et ils sont partenaires des grandes entreprises technologiques ainsi que des institutions mondialistes comme la Fondation Ford et la Fondation Open Society . Ils sont diamétralement opposés à tout ce qui est cher aux conservateurs et aux amoureux de la liberté.

Honnêtement, il est peu probable que nous puissions partager la même masse terrestre, sans parler des mêmes villes et États, mais j’y reviendrai dans un instant …

Au niveau des États, il y a eu une répression dramatique contre les infractions constitutionnelles du gouvernement fédéral sous Biden, et celles-ci incluent des mesures qui sont activement promues par le Forum économique mondial et d’autres institutions mondialistes au nom de la «grande réinitialisation» . Plusieurs États rouges ont adopté des lois ou des décrets rendant illégal d’exiger une preuve de vaccination (passeports vaccinaux). Certains États bleus ont également «affirmé» qu’ils n’auraient pas besoin de vaccinations, mais le diable est dans les détails lorsqu’ils traitent avec la gauche politique.

Au Montana, le gouverneur et la législature de l’État n’autoriseront pas l’application par le gouvernement des passeports vaccinaux, ET ils ne permettront pas non plus aux entreprises d’exiger des passeports vaccinaux. Dans les États bleus comme l’Illinois, le gouvernement peut tenir parole sur les passeports, peut-être pas, mais il n’a pas vraiment besoin de faire appliquer les vaccinations; tout ce qu’ils ont à faire, c’est de permettre aux grandes entreprises de le faire à leur place.

Avec les collèges (institutions publiques se faisant passer pour des privés), les compagnies aériennes, les hôtels, les hôpitaux et les grandes chaînes de vente au détail qui ont besoin d’un passeport vaccinal pour l’emploi ou pour faire des achats, l’effet de la tyrannie médicale sera le même. Sans les protections juridiques de l’État en place pour limiter l’ingénierie sociale par les géants des entreprises, l’establishment dispose toujours de tous les outils dont il a besoin pour imposer des contrôles clandestins.

Ces entreprises ne représentent plus des entreprises privées ou des marchés libres. Au lieu de cela, ce sont des appendices du pouvoir de l’establishment qui reçoivent des milliards de dollars des contribuables pour financer leurs opérations. Ils ne devraient plus être traités comme s’ils avaient les mêmes droits que les entreprises normales.

Un autre développement intéressant est le nombre d’États rouges qui adoptent des lois qui empêchent l’application de tout nouveau contrôle fédéral des armes à feu. Au Montana, Greg Gianforte vient de signer un projet de loi annulant les interdictions fédérales des armes à feu. Les règles fédérales ne s’appliquent pas ici et les agences d’application de la loi des États n’ont pas le droit d’aider les agences fédérales à appliquer ces lois. Une législation similaire a été adoptée ou est envisagée dans d’autres États rouges comme l’Utah et l’Arizona.

(…)

Le «Great Reset» est censé être un projet global; ce qui signifie que personne n’est autorisé à se retirer. Les gauchistes et les mondialistes sont notoirement tournés vers les plantations; ils croient que la société est involontaire et que leurs règles de société devraient s’appliquer à tous. Ceux qui souhaitent partir sont en fait considérés comme des traîtres, car l’acte même de partir suggère que le système est défectueux, et le doute crée des questions, et les questions créent des demandes, et les demandes conduisent au défi, et le défi mène à la rébellion.

La plantation progressiste / mondialiste devient un exercice d’affirmation de soi antagoniste – Vous ne pouvez pas quitter le système, parce que tout va bien, et si vous quittez les gens pourraient penser que quelque chose ne va pas et que tout ne se passerait pas bien, alors pourquoi voudriez-vous bouleverser le équilibre et ruine ce qui est déjà parfait?

Dans mon dernier article, j’ai noté que les États rouges aux États-Unis sont les SEULS endroits au monde où la liberté de la réinitialisation est enracinée et où les gens ont les moyens de riposter. Je maintiens toujours cette affirmation. Certains conservateurs supposent que des pays comme la Russie vont lutter contre la réinitialisation, mais Poutine et le gouvernement russe ont imposé de vastes restrictions covid recommandées par le Forum économique mondial et l’Organisation mondiale de la santé, comme tous les autres gouvernements. Le chef de la commission de la santé publique du Parlement russe, Dmitri Morozov, a déclaré que les passeports vaccinaux étaient «très importants et nécessaires en Russie» .

Avouons-le, aucun gouvernement majeur ne vient nous sauver; ces fantasmes délirants de la Russie ou de toute autre nation étrangère luttant contre la réinitialisation doivent cesser. L’essentiel est le suivant: les États rouges américains sont probablement les seules régions du monde qui résistent au programme de réinitialisation tout en ayant les armes pour soutenir leur résolution. Si une rébellion va commencer contre les globalistes, elle commencera ici.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir? Cela signifie que nous allons être ciblés. C’est ainsi que je vois la situation se dérouler…

Je ne doute pas que la première étape du gouvernement fédéral sous Biden sera de commencer à couper les fonds fédéraux aux États rouges tout en inondant les États bleus de fonds de relance. La stratégie étant que les États bleus auront des goodies gratuits illimités tandis que les États rouges languiront dans la pauvreté. Biden pariera que les citoyens de l’État rouge dépendant des chèques du gouvernement deviendront découragés ou en colère. Bien sûr, ces fonds soutenus par les contribuables appartiennent à tous les États, mais cela n’aura pas d’importance pour Biden ou pour les gauchistes; ils prétendront que nous obtenons ce que nous méritons.

La réponse logique des États rouges sera de cesser de payer des impôts et de s’emparer des terres fédérales et des ressources à l’intérieur de leurs frontières. Les États rouges et les comtés rouges pourraient également annuler toutes les restrictions de l’EPA et du BLM sur l’utilisation des ressources et lancer une revitalisation épique de l’industrie. Dans ma région, je crois que l’industrie forestière qui a été étouffée par le gouvernement fédéral reviendra en force. Avec des prix du bois proches des niveaux hyperinflationnistes, c’est parfaitement logique. Cela mettra en colère les fédéraux.

La prochaine étape serait de rendre difficile les déplacements vers et depuis certains états rouges afin de les isoler. Le gouvernement fédéral peut interrompre les vols des compagnies aériennes tout en proclamant que les États rouges sont des «paradis pour l’infection à covid». Cela n’ira pas bien avec les conservateurs, et nous commencerons à démolir tous les points de contrôle qui sont censés nous garder à l’intérieur. Les États et les comtés contrôlés par la gauche commenceront à vérifier les plaques d’immatriculation et les pièces d’identité et à harceler ou arrêter quiconque venant d’une zone conservatrice. Les voyages stagneront car les gens ne sauront pas quels endroits sont sûrs et lesquels sont dangereux.

Il y aura également des tentatives d’utiliser des agences fédérales pour s’insérer dans des zones conservatrices afin de procéder à des arrestations basées sur des lois fédérales qui ont déjà été annulées. L’objectif sera de faire des exemples de certaines personnes et d’envoyer un message que les conservateurs «ne sont pas en sécurité», même dans leurs propres États. Finalement, la fusillade commencera et les agents fédéraux mourront. Biden exigera une réponse à la loi martiale.

Si tout se déroule comme décrit, la question se pose, combien de personnes dans l’armée sont réellement prêtes à mourir pour Biden?