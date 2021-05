Je reprends ici les deux paragraphes de conclusion du texte d’Orlov dont il est question pour bien signaler ce qui m’importe dans son propos, qui me concerne, moi de la “gent occidentale” caractérisant le piètre bloc-BAO, aussi bien que lui, malgré la distance qu’il met entre lui et les Russes d’une part, et d’autre part la “gent occidentale” (et moi par conséquent, en partie). Effectivement, j’ai rarement lu un texte où l’homme russe a paru autant séparé de l’Occident et de l’Europe ; ce n’est pas précisément notre sujet mais cela contribue remarquablement à son traitement :

« … Ce genre d’effacement de la culture et de l’histoire fondé sur des mœurs contemporaines qui sont loin d’être universelles est inacceptable pour les Russes, qui considèrent toute la culture et toute l’histoire, avec leurs défauts, comme essentiels. Si la culture britannique ne survit pas en Grande-Bretagne, qu’il en soit ainsi ; les Russes en prendront bien soin.

» Non seulement il incombe aux Russes de maintenir en vie ce qui reste de l’histoire et de la culture occidentales, mais les circonstances les obligent également à protéger l’histoire et la culture de nombreux peuples du monde contre les déprédations continues des Occidentaux qui, après avoir pillé leurs richesses pendant des siècles, s’en prennent maintenant à leur âme en tentant de les refaçonner à leur propre image dégénérée. Tel est désormais leur fardeau : protéger le monde des sauvages occidentaux et les maîtriser par l’imposition d’une loi et d’un ordre internationaux – le fardeau de l’homme russe. »

Il est vrai que le wokenisme est le nom postmoderne de la “sauvagerie” (« protéger le monde des sauvages occidentaux »), ou si vous voulez la “barbarie intérieure” de Jean-François Mattei qui se serait extériorisée en une incroyable sauvagerie intellectuelle si visible et partout proclamée, complètement animée et poussée en avant par nos élites-Système devenues folles selon leur pente naturelle en constante accélération, tenant à la fois d’une absence complète d’humanité dans une complète absence d’humanité, d’une extrême cruauté, d’une extrême perversité, et tout cela sous la haute autorité d’une colossale et immense bêtise.

(Taguieff et la terrible “bêtise de l’intelligence” : « On a trop négligé de considérer le rôle de la bêtise dans l’histoire, comme le notait Raymond Aron. Mais la bêtise la plus redoutable, parce qu’elle passe inaperçue, c’est la bêtise des élites intellectuelles, soumises aux modes idéologiques et rhétoriques... »)

Les mots ont leur poids, et l’emploi du mot “sauvagerie” suggère évidemment que notre effondrement n’est ni un déclin, ni une décadence, car subsistent les toutes-puissances dont nous sommes si fiers. Il s’agit bien d’une dégénérescence de la puissance portée à son plus haut niveau et devenue impuissante jusqu’à une bassesse infâme, traduction de l’équation surpuissance-autodestruction ; et ainsi emportée par une dégénérescence d’elle-même, effectivement se dévorant elle-même.

https://www.dedefensa.org/article/la-derniere-digue-face-a-la-tempete